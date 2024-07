"Проблеми с гнева": Причината за раздялата на Дженифър Лопес и Бен Афлек

С тана известно, че Дженифър Лопес и актьорът Бен Афлек са започнали бракоразводна процедура. Все още обаче не са уточнени причините за раздялата. Според една версия Джей Ло била уморена от лошия характер на съпруга си. Оказа се, че той е скъперник и спестява от всичко, обвинявайки жена си за прекомерно прахосничество.

Insiders claim there is a "sliver of hope" that Jennifer Lopez and Ben Affleck could reconcile https://t.co/1IImE6G8lJ

Според друга версия, Лопес е уморена да протака „брака“ сама. Според InTouch това е мнението на обкръжението на актрисата. За приятелите ѝ е несправедливо сега да се опитват да прехвърлят вината за развода върху Дженифър. Те са сигурни, че певицата ще е по-добре без Афлек .

„Поведението на Бен предполага, че той има проблеми с гнева“, отбелязва изданието.

Въпреки това Дженифър се опита да спаси брака, но сега разбира, че тя е свършила цялата работа. Освен това, според запознати, тя се радва, че хората около нея започват да разбират какъв всъщност е Бен.

Също така, според източници, актьорът има проблеми със злоупотребата с алкохол.

Ето защо, сега, когато двойката е на ръба на развода, Дженифър Лопес се опитва да възстанови всичко, което е инвестирала в брака, включително финансови разходи.

Despite taking space from one another this summer, their wedding rings remain on, as does, apparently, hope for a future together. https://t.co/6vNmVkc8M5