Дъщерите на Чарли Шийн се скараха заради момче

Д вете дъщери на Чарли Шийн от Дениз Ричардс, Лола и Сами, влязоха в открит конфликт в социалните мрежи, заради мъж, предаде Page Six.

Сами обвини сестра си в това, че тайно се среща с бившия ѝ приятел, а Лола отрече.

„Вече никога не се защитавам от сестра си, защото наистина не ме е грижа. Но не можех да оставя това без отговор“, написа Лола в изявление в TikTok в сряда, 14 януари, определяйки обвинението на сестра си като „напълно невярно“.

„Аз съм необвързана, не разговарям с никого и определено не излизам с бившия ѝ приятел“, продължи 20-годишната Лола. „Това е абсолютно единственото нещо, за което ще споделя своята гледна точка, защото това е невероятно.“

Sami Sheen Slammed Lola Sheen For Dating Her Ex Behind Her Back

Video By samisheen on TThttps://t.co/M9qKfUTMCi via @TasteOf_Reality pic.twitter.com/Wxzw48E1Hr — Brightly (@BrightlyAgain) January 14, 2026

21-годишният модел от OnlyFans преди това публикува кратък клип в платформата, в който изглеждаше шокирана, гледайки с недоверие към камерата.

„Представете си да разберете, че сестра ви и бившият ви приятел са се срещали зад гърба ви през цялото това време“, написа тя над видеото в ранните сутрешни часове на сряда.

На заден план звучеше „Norman F–king Rockwell“ на Лана Дел Рей.

Въпреки че Сами не назова кой е бившият ѝ, някои спекулираха, че това е микроинфлуенсърът Ейдън Дейвид, с когото Сами се срещаше няколко месеца през 2024 г.

„Християнската ли, а?😭“, отбеляза един човек, докато друг написа: „Като сестра, която би отишла до края на света за сестрите си, не мога да си представя какво чувстваш.“

Трети си спомни реакцията на Лола, след като Сами и Дейвид се разделиха в сериала на Bravo „Денис Ричардс и нейните диви неща“ (Denise Richards & Her Wild Things).

Sami Sheen’s sister, Lola, is defending herself after Sami claimed that Lola and her ex boyfriend have been seeing each other.



“I am never one to defend myself against my sister anymore because I genuinely don’t care. But I couldn’t let this one slide,” Lola wrote in a TikTok… https://t.co/4KtIUXgZqI pic.twitter.com/H22FT171cS — Bye Wig Hello Drama (@HousewivesHub) January 14, 2026

„Не ме мразете, но беше толкова очевидно в шоуто, когато тя настояваше да говори с него, след като вие се разделихте“, написаха те.

Също така се твърди, че Сами е била замесена с българския футболист Велизар Илиев през януари 2025 г., според "Parade".

Докато Лола отрече каквато и да е романтична връзка с неназования бивш на Сами, в изявлението си тя обясни допълнително, че майка им, звезда от „Истински съпруги от Бевърли Хилс“ (RHOBH) Денис Ричардс, уж е наела бившия приятел за домашни задължения.

Lola Sheen sets the record straight after Sami accuses sister of dating her ex-boyfriend https://t.co/wS1bbmZhpz pic.twitter.com/xCASz3Ij0m — Page Six (@PageSix) January 14, 2026

„Не че това е работа на някого, но истината е, че майка ми нае бившия си приятел да се грижи за кучетата на майка ми и по същество да чисти цялата ни къща, така че той работи за нея почти всеки ден“, твърди Лола.

„Живеех със съквартиранти и трябваше да се върна у дома междувременно, докато не се преместя на друго място“, продължи тя. „След това майка ми му позволи да се премести в нашата къща, отсреща на моята стая.“

Тя добави, че „абсолютно НИКОГА не би направила нищо с бившия приятел на сестра си“, отбелязвайки, че тя и Сами „имат напълно различни типове мъже“.

Лола призна, че е имала „няколко разговора“ с бившия, тя твърди, че това е така, защото е „трудно напълно да игнорираш“ някого, който живее в същия дом.

Лола каза, че това „изобщо не е ситуация“, в която иска „да бъде“ и нарече обвинението на Сами „пълна лъжа“.

Тя завърши дългото изявление: „Сестра ми също е публикувала неща за мен онлайн, за да накара хората да ме мразят, без абсолютно никакъв контекст.“

Sami Sheen reveals sister Lola's shocking alleged betrayal. More info: https://t.co/EqaQpPyMav pic.twitter.com/WwHdpryhi4 — Complex (@Complex) January 14, 2026

"Page Six" се е свързал с представители на Лола, Сами и Дейвид, но не е получил отговор, а представител на Ричардс не е отговорил веднага на запитването на "Page Six" за коментар в сряда.

Въпреки че сестрите са имали сложни отношения – като Сами обвини по-малката си сестра, че е „хомофобка и трансфобка“ в TikTok миналия юни – Лола каза пред "Us Weekly" миналия март, че отношенията им са„добри“.