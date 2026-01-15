Любопитно

Дъщерите на Чарли Шийн се скараха заради момче

Сами Шийн публично обвини сестра си в това, че тайно се среща с бившия ѝ приятел

15 януари 2026, 14:53
Дъщерите на Чарли Шийн се скараха заради момче
Източник: Getty Images

Д вете дъщери на Чарли Шийн от Дениз Ричардс, Лола и Сами, влязоха в открит конфликт в социалните мрежи, заради мъж, предаде Page Six

Сами обвини сестра си в това, че тайно се среща с бившия ѝ приятел, а Лола отрече.

„Вече никога не се защитавам от сестра си, защото наистина не ме е грижа. Но не можех да оставя това без отговор“, написа Лола в изявление в TikTok в сряда, 14 януари, определяйки обвинението на сестра си като „напълно невярно“.

Как 20-годишната дъщеря на Чарли Шийн стана милионерка с OnlyFans

„Аз съм необвързана, не разговарям с никого и определено не излизам с бившия ѝ приятел“, продължи 20-годишната Лола. „Това е абсолютно единственото нещо, за което ще споделя своята гледна точка, защото това е невероятно.“

21-годишният модел от OnlyFans преди това публикува кратък клип в платформата, в който изглеждаше шокирана, гледайки с недоверие към камерата.

„Представете си да разберете, че сестра ви и бившият ви приятел са се срещали зад гърба ви през цялото това време“, написа тя над видеото в ранните сутрешни часове на сряда.

На заден план звучеше „Norman F–king Rockwell“ на Лана Дел Рей.

Въпреки че Сами не назова кой е бившият ѝ, някои спекулираха, че това е микроинфлуенсърът Ейдън Дейвид, с когото Сами се срещаше няколко месеца през 2024 г.

„Християнската ли, а?😭“, отбеляза един човек, докато друг написа: „Като сестра, която би отишла до края на света за сестрите си, не мога да си представя какво чувстваш.“

Трети си спомни реакцията на Лола, след като Сами и Дейвид се разделиха в сериала на Bravo „Денис Ричардс и нейните диви неща“ (Denise Richards & Her Wild Things).

„Не ме мразете, но беше толкова очевидно в шоуто, когато тя настояваше да говори с него, след като вие се разделихте“, написаха те.

Също така се твърди, че Сами е била замесена с българския футболист Велизар Илиев през януари 2025 г., според "Parade".

Докато Лола отрече каквато и да е романтична връзка с неназования бивш на Сами, в изявлението си тя обясни допълнително, че майка им, звезда от „Истински съпруги от Бевърли Хилс“ (RHOBH) Денис Ричардс, уж е наела бившия приятел за домашни задължения.

„Не че това е работа на някого, но истината е, че майка ми нае бившия си приятел да се грижи за кучетата на майка ми и по същество да чисти цялата ни къща, така че той работи за нея почти всеки ден“, твърди Лола.

„Живеех със съквартиранти и трябваше да се върна у дома междувременно, докато не се преместя на друго място“, продължи тя. „След това майка ми му позволи да се премести в нашата къща, отсреща на моята стая.“

Тя добави, че „абсолютно НИКОГА не би направила нищо с бившия приятел на сестра си“, отбелязвайки, че тя и Сами „имат напълно различни типове мъже“.

Лола призна, че е имала „няколко разговора“ с бившия, тя твърди, че това е така, защото е „трудно напълно да игнорираш“ някого, който живее в същия дом.

Лола каза, че това „изобщо не е ситуация“, в която иска „да бъде“ и нарече обвинението на Сами „пълна лъжа“.

Тя завърши дългото изявление: „Сестра ми също е публикувала неща за мен онлайн, за да накара хората да ме мразят, без абсолютно никакъв контекст.“

"Page Six" се е свързал с представители на Лола, Сами и Дейвид, но не е получил отговор, а представител на Ричардс не е отговорил веднага на запитването на "Page Six" за коментар в сряда.

Въпреки че сестрите са имали сложни отношения – като Сами обвини по-малката си сестра, че е „хомофобка и трансфобка“ в TikTok миналия юни – Лола каза пред "Us Weekly" миналия март, че отношенията им са„добри“.

Източник: Page Six    
Лола Шийн Сами Шийн Денис Ричардс Семейна драма TikTok скандал OnlyFans Бивш приятел Обвинения Сестри Шийн Знаменитости
