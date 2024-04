Паникьосани граждани и агресивни животни: Два слона се сбиха по време на фестивал

Б итка между два слона в Индия беше заснета на видео, публикувано на сайта Daily Mirror. На 22 март няколко слона участваха във фестивал, организиран в град Керала като част от традиционен местен празник, посветен на тези животни.

🇮🇳 Two huge elephants fight and injure dozens at a religious festival in India.pic.twitter.com/470XPAcS61