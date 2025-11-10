Любопитно

Скалата разкри как е научил за смъртта на Осама Бин Ладен преди всички

10 ноември 2025, 11:28
Скалата разкри как е научил за смъртта на Осама Бин Ладен преди всички
Дуейн Джонсън - Скалата   
Източник: GettyImages

А ктьорът Дуейн Джонсън казва, че е знаел за убийството на Осама бин Ладен преди останалата част от американската публика. Всъщност звездата от „Разрушителят“ бил толкова развълнуван от новината, че реагирал преди президентът Барак Обама дори да направи официално изявление, пише списание PEOPLE.

По време на разговора си в подкаста Awards Chatter на The Hollywood Reporter, на Джонсън беше показан туит, който споделил преди повече от десетилетие, но за който сякаш си спомняше и години по-късно. „О, Боже, това не е добре“, каза той, докато Скот Файнберг от THR го извади на екрана.

В поста си от 1 май 2011 г. Джонсън пише:

„Току-що получих новина, която ще шокира света – земя на свободните... дом на смелите. Много горд, че съм американец!“.

Файнберг го попита: „Преди никой друг в света да обяви новината, че Осама бин Ладен е бил убит, как разбра за това?“.

„Имам приятел на приятел, който ми се обади. Разговорът беше нещо като „Хей, случило се е това“. А аз казах: „Добре, чудесна новина“, разказа Джонсън.

„Казаха ми по телефона, че президентът тогава (Барак Обама) ще направи обръщение след около 20 минути или нещо такова. Казах: „Добре, супер“. Изминаха 20 минути, а около 25-ата минута пускам този туит“, продължи той. „После получих второ обаждане и ми казаха: „Да, президентът още не е излязъл“. Тогава казах: „О, майко мила...“.

Обама действително обяви смъртта на Бин Ладен малко след туита на Джонсън.

В телевизионно изявление, произнесено късно на 1 май 2011 г., президентът потвърди, че мозъкът зад атаките от 11 септември е убит.

„Днес по мое разпореждане Съединените щати започнаха целенасочена операция срещу тази база в Аботабад, Пакистан“, каза Обама.

„Малък екип американци извърши операцията с изключителна смелост и способност. Никой американец не пострада. Внимаваха да избегнат цивилни жертви. След престрелка убиха Осама бин Ладен и взеха тялото му“.

Джонсън остана загадъчен относно самоличността на своя „приятел на приятел“, докато разговаряше с Moviefone за печалноизвестния си туит през 2012 г., според Politico.

„Ако ви кажа, няма да се налага да ви „убивам“, но ще трябва да ви обезглавя – не, имам своите източници“,

каза той тогава. „Имам приятели на високи и ниски позиции. Беше много интересен ден... Хората, които бяха там, бяха горди да ми го съобщят“.

Той добави: „Знаех, че президентът ще говори; мислех, че ще го направи в определено време и затова реших, че е подходящо да туитна „Много съм горд, че съм американец“ и да остана в тази тема, без да издавам прекалено много информация“.

Също така Джонсън каза пред Moviefone, че мечтае да се кандидатира за президент, като заяви: „Един ден, и този ден ще дойде, мога да влияя на света чрез политиката. Великата новина е, че съм американец, следователно мога да стана президент“.

Въпреки това по време на последния подкаст той отказа да отговори на въпрос на Файнберг за политическото си бъдеще. „През 2022 г. и двете големи политически партии очевидно са се свързали с вас, за да проучат интереса ви към кандидатура за президент. Очевидно не се включихте за 2024 г. В сериала „Young Rock“ вие се кандидатирате през 2032 г. Има ли въобще шанс в реалния живот да обмислите възможността да се кандидатирате за президент в бъдеще?“ попита Файнберг.

Джонсън отговори:

„Братко, зададе много добри въпроси. Да зададем друг“.

Източник: PEOPLE    
