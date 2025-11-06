Любопитно

Ума Търман предупреди дъщерята Мая Хоук за тайния фетиш на Куентин Тарантино

От години има слухове за странния фетиш на прочутия режисьор

6 ноември 2025, 17:24
Ума Търман предупреди дъщерята Мая Хоук за тайния фетиш на Куентин Тарантино
Източник: Getty Images

М ая Хоук каза, че майка ѝ, Ума Търман, веднъж я предупредила за странния фетиш на режисьора Куентин Тарантино, предаде Page Six

Актрисата от „Stranger Things“ се появи в подкаста „Good Hang“ на Ейми Поулър на 4 ноември, когато я попитаха дали майка ѝ някога ѝ е давала съвети за работа с режисьора.

Мая Хоук сподели съвета, който майка ѝ Ума Търман ѝ дала за работа с Куентин Тарантино.

"Не си сваляй обувките."

Поулър каза на Хоук, че това е „перфектен съвет.“

Хоук, на 27 години, участва във филма на Тарантино от 2019 г. „Имало едно време в Холивуд“, докато Търман, на 55 години, работи с Тарантино в „Kill Bill: Vol. 1“ от 2003 г. и „Kill Bill: Vol. 2“ от 2004 г.

Търман коментира фетиша на Тарантино по време на интервю в „Late Night with Conan O’Brien“ през юли 2024 г. ,а клипът стана сензационен в социалните мрежи.

„Има слух, че Куентин Тарантино има фетиш към крака“, каза О’Брайън на Търман, отбелязвайки, че има няколко близки кадъра на пръстите на краката ѝ във франчайза „Kill Bill“.

Търман заяви, че режисьорът „категорично отрича“ обвинението, но насърчи О’Брайън да го разпита по въпроса.

„Той твърди, че всеки кадър с крака е бил съществен за разказването на историята“, каза Търман.

О’Брайън не се съгласи, обяснявайки, че много от сцените, показващи краката ѝ, изглеждали безсмислени за историята.

„Има моменти, в които изобщо не виждам смисъла“, засмя се той. „Има сериозен сюжет, а после бавни кадри на крак от нищото.“

Когато Търман отново предложи О’Брайън да попита Тарантино за манията му с краката му, той се пошегува: „Ще бъда бос по време на интервюто.“

„Може да го разсее“, засмя се О’Брайън. „Може да започне да се поти и ще видим какво ще се случи.“

Освен двата екшън трилъра, Търман също работи с Тарантино по филма от 1994 г. „Pulp Fiction“ и спечели номинация за най-добра поддържаща актриса за Оскар.

Не е ясно дали Тарантино наистина има фетиш към крака, но Page Six съобщи през 2023 г., че режисьорът уж платил 10 000 долара, за да ближе крака на жена в стриптийз клуб.

Източник: Page Six    
Мая Хоук Ума Търман Куентин Тарантино фетиш по краката съвети Холивуд Убий Бил Имало едно време в Холивуд режисьор актриси
