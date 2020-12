Домашните животни, които се отглеждат лесно

В се още сте начинаещи в отглеждането на домашен любимец и не сте убедени точно какво животно е подходящо за вас?

Започнете с дребни животинки, които изискват по-малко грижи и време.

Ето няколко такива домашни животни:

Морско свинче

Ако искате да се грижите за малко пухкаво създание морското свинче е чудесна идея. Можете да го пипате и да го гушкате, а то ще ви отвърне с добронамереност и приятелско отношение. За разлика от хамстерите, които понякога си позволяват да хапят, морското свинче е по-миролюбиво и не проявява подобни черти на характера.

За разлика от хамстерите, свинчето е дневно животно и ще можете да му се радвате когато сте будни през деня. Недостатък е, че изискват по-голяма клетка.

Обикновено тези животинки живеят от 4 до 6 години.

Рибка Бета

Това е една от най-лесните за отглеждани рибки. Тя се чувства чудесно в по-тесни пространства, което произлиза от естествената и среда. Рибката ще бъде щастлива, ако има малко изкуствени корали или водорасли, където да се крие.

