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Вълна от недоволство: Аманда Сайфред под обстрел заради нов документален филм за Елизабет Холмс

Нов документален филм за краха на Theranos разпали война в мрежата. Аманда Сайфред бе обвинена в лицемерие и фалшива емпатия, след като изрази съчувствие към осъдената за измама Елизабет Холмс

20 октомври 2026, 10:16
Вълна от недоволство: Аманда Сайфред под обстрел заради нов документален филм за Елизабет Холмс
Източник: Getty Images

Х оливудската звезда Аманда Сайфред попадна в центъра на остра медийна буря, след като участие в нов документален филм за Елизабет Холмс отпреди броени дни отключи вълна от негативни реакции в социалните мрежи, пише Page Six.

Сайфред, която спечели ласкави отзиви за ролята си на скандалната основателка на медицинския стартъп Theranos в сериала „The Dropout“, изненада зрителите с появата си в документалния филм на Нейтън Фийлдър „You Can See Everything“ (премиера на 16 октомври 2026 г.). Лентата проследява последните 34 дни от свободата на Холмс, преди тя да влезе в затвора през май 2023 г., за да излежи 11-годишна присъда за измама.

В документалния филм Сайфред помага на режисьора да пресъздаде разговорите си с Холмс, но поведението ѝ пред камерите предизвика неочаквана ярост сред публиката.

Обвинения в „лицемерие“ и емоционални манипулации

В течение на филма Аманда Сайфред публично признава, че започва да изпитва все по-голямо съчувствие към Холмс, виждайки я като „жертва на мъжка манипулация“. Нагласата на актрисата обаче рязко се променя, когато самата Елизабет Холмс я обвинява от затвора, че я е иронизирала и е участвала в сензационното ѝ дискредитиране чрез холивудския сериал.

Тази промяна в поведението на Сайфред доведе до лавина от негативни коментари в мрежата X (Twitter).

„Аманда защитаваше Холмс като жертва, докато самата Холмс не я обвини, че е спечелила пари от нейното нещастие. В този момент Сайфред избухна, че това било „просто телевизия“. Беше наистина грозно за гледане“, пише един от потребителите.

Друг добавя: „Много позиране за „жените, подкрепящи жени“, докато личното ѝ име не беше засегнато. В секундата, в която я критикуваха, тя веднага прехвърли вината и започна да използва емоционални манипулации“.

Защитата: „Това е самата идея на филма“

Въпреки острите атаки, част от публиката и критиците застанаха в защита на холивудската звезда, изтъквайки, че филмът търси именно тази сложна психологическа граница.

„Предположението, че Сайфред е виновна, е абсурдно. Цялата идея на лентата е да покаже как мнението на Аманда, на режисьора и на самата публика за Холмс се променя постоянно. Елизабет Холмс така и не пое отговорност за щетите, които нанесе на хиляди хора, докато Сайфред поне искрено се опитва да разбере последствията от своите действия“, защитава я фен в мрежата.

Припомняме, че през януари 2022 г. Елизабет Холмс бе призната за виновна по четири федерални обвинения за мащабна измама на инвеститори с технологията за кръвни тестове на Theranos. В момента тя излежава присъда от 11 години и 3 месеца във федералния затвор в Тексас.

Източник: Page Six    
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