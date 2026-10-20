Откриха над 10 тона храни с изтекъл срок на годност в склад в Плевен

Н ад 10 тона храни с изтекъл срок на годност са открити при специализирана полицейска операция в склад в Плевен. Проверка е извършена от служители на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ към Областната дирекция на МВР и експерти от Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ), съобщи говорителят на полицията Мариана Цветкова.

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Инспекцията е обхванала склад към складова база в областния град, чиято основна дейност е производство, съхранение, разпространение и търговия с опаковани хранителни продукти от неживотински произход. Установен е собственикът на обекта, който е на 64 години.

При проверката са открити общо 10 158 килограма храни от неживотински произход с изтекъл срок на годност. Други 480 килограма са били без необходимата идентификационна маркировка, а 15 254 килограма са били без информация на български език.

В склада са намерени и 54 492 килограма храни с информация на български език и в срок на годност. Проверяващите са установили също общо 31 274 литра напитки.

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Складът не бил регистриран за съхранение на храни

При справка в регистрите на ОДБХ е установено, че складът не е въведен в експлоатация за съхранение на храни от неживотински произход.

За установените нарушения е изготвен констативен протокол. Издадено е и разпореждане всички продукти да бъдат насочени за унищожаване, както и забрана за пласирането им в търговската мрежа, уточни Мариана Цветкова.

Работата по случая продължава. На собственика на обекта ще бъде съставен акт за установените нарушения.

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Още нарушения при проверки на складове в Плевен

В края на септември при проверка на склад за търговия на едро с храни в Плевен бяха установени близо 16 тона храни и над 6200 литра напитки, които не отговарят на нормативните изисквания. Инспекцията беше извършена след сигнал от служители на ОДБХ - Плевен, съвместно с полицията.

През май при специализирана акция в града бяха открити и 120 килограма пилешко месо без маркировка. Месото беше насочено към екарисаж.