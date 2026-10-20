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The Washington Post: Администрацията на Тръмп спря важни доставки на ракети "Пейтриът" за Украйна

Вашингтон забавя одобряването на ракети-прехващачи от партньори за Киев на фона на влошаващи се отношения между Доналд Тръмп и Володимир Зеленски. Противопоставянето ескалира след украински удари по руски рафинерии и опити за преговори

20 октомври 2026, 09:07
The Washington Post: Администрацията на Тръмп спря важни доставки на ракети "Пейтриът" за Украйна
Източник: БТА

А дминистрацията на Тръмп не е одобрила трансфера на ракети-прехващачи за Украйна, които са критично необходими за защитата на страната от руските ракетни и въздушни атаки с дронове, съобщиха официални лица. Забавянето идва на фона на дипломатическия завой на президента Доналд Тръмп към Русия и острия му курс срещу Украйна през последните седмици, съобщава The Washington Post.

Поне част от забавените ракети-прехващачи за системите „Пейтриът“ се намират в страни, приятелски настроени към Украйна, но изискват официалното одобрение на американския министър на отбраната Пит Хегсет. Това потвърждават американски служител и трима източници, запознати със ситуацията, които говориха при условие за анонимност. Съединените щати запазват правен контрол върху оръжията, тъй като те са американско производство и се изпращат в чужбина с условието, че последващ трансфер към трети страни задължително изисква разрешение от Вашингтон.

Украински представител заяви, че в арсенала на страната са останали „само броени“ ракети-прехващачи.

Според източниците Хегсет не е отхвърлил официално трансферите, но и не е предприел необходимите стъпки за одобряването им. В същото време той продължава да подписва други форми на американска помощ за Киев.

Разрив между Тръмп и Зеленски за "Пейтриът", на фона на руските атаки

През последните дни Тръмп многократно отправи остри критики към украинския президент Володимир Зеленски. Отношенията между двамата лидери се влошиха до нива, напомнящи най-напрегнатите моменти от началото на втория мандат на американския президент, когато украинският държавен глава бе принуден да напусне Белия дом. Впоследствие диалогът се беше стабилизирал, като последната им конструктивна среща бе миналия месец в Ню Йорк.

Сега обаче Тръмп изглежда насочва вината към Зеленски за собствените си вътрешнополитически предизвикателства – високите цени на горивата и влошаващите се електорални изгледи преди междинните избори. От месеци Украйна атакува руски петролни рафинерии като част от основната си стратегия за натиск върху Кремъл.

В момента Тръмп и Зеленски са в открит публичен конфликт, докато американската администрация предприема действия за ограничаване на подкрепата – стъпки, които според Киев костват човешки животи, тъй като отслабват отбраната срещу въздушните нападения.

„За пореден път през нощта имаше руска атака с балистични ракети на няколко вълни и отново нямаше предупреждение от нашите партньори“, написа Зеленски в Telegram, допълвайки, че Русия е изстреляла 16 балистични ракети.

„Приветствахме буквално всеки опит на нашите партньори да сложат край на тази война с достойнство. Изключително важно е да наричаме нещата с истинските им имена. Трябва да наречем агресора агресор и да помогнем на Украйна да защити човешки животи. Когато доставките на ракети за противовъздушната отбрана на Украйна се блокират, докато Русия получава облекчаване на санкциите, това за съжаление е отричане на реалността от страна на нашите партньори.“, добави Зеленски.

От своя страна Тръмп многократно критикува украинския лидер и намекна за смяна на ръководството в Киев.

„Зеленски не помага особено за решаването на ситуацията. Мисля, че той просто не иска тя да спре“, заяви Тръмп пред журналисти в Белия дом. „Мисля, че е време някой друг да преговаря от името на Украйна.“, добави той.

Подобни думи неизбежно засилват напрежението в Киев – общество, изтощено от години война, където мнозинството подкрепя справедлив мир, но не и капитулация.

Зеленски: Решенията на САЩ са трудни за обяснение

От лятото насам Украйна страда от критичен недостиг на ракети за „Пейтриът“, което оставя цивилното население незащитено спрямо почти ежедневните руски удари. Москва се опитва да направи Киев и други големи градове необитаеми преди зимата, като поразява електроцентрали, подстанции и ключова комунална инфраструктура. Бързите и мощни балистични ракети са основно оръжие в тази стратегия, а противодействието им без високотехнологична западна подкрепа е почти невъзможно.

Конфликтът на САЩ с Иран също оказва натиск върху глобалните запаси от прехващачи, превръщайки недостига в Украйна в ежемесечна криза. Обикновено Вашингтон изпраща ракети на малки партиди, директно от производствената линия. В резултат Киев и съюзниците му търсят налични системи по целия свят, призовавайки държавите да отделят каквото могат.

Служител на Белия дом заяви при условие за анонимност, че САЩ „продължават да играят градивна роля в разговорите с двете страни, за да се стигне до край на войната“.

В същото време Украйна съобщава за прекъсвания в системите си за ранно предупреждение за ракетни атаки, които разчитат на американско разузнаване.

На въпрос дали Вашингтон все още споделя оперативни данни с Киев, Тръмп отговори: „Споделяме разузнавателна информация. Споделяме много. Дали сме много на Украйна. И знаете ли какво? Те не са ни дали нищо.“

Държавният секретар Марко Рубио обаче бе категоричен, че „няма прекъсване“ в обмена на разузнавателни данни.

„Това, върху което искаме да се съсредоточим, е спирането на тази война. Именно върху това трябва да се съсредоточи и той“, заяви Рубио по адрес на Зеленски по време на посещение в Узбекистан.

Относно украинските оплаквания за липса на сигнали за въздушна опасност, Рубио обясни, че е възникнал „софтуерен проблем“ преди няколко дни, който в момента се разследва от Европейското командване на въоръжените сили на САЩ.

Представител на Пентагона също потвърди, че няма промяна в политиката относно споделянето на разузнавателна информация или подкрепата за европейските ни съюзници, предоставящи оръжие на Украйна. По думите му програмата за прехвърляне на американско оръжие от НАТО към Киев продължава без промяна.

Дипломатическите отношения между Тръмп и Зеленски претърпяха сериозен трус по време на преговорите в Маяви, когато украинските представители отхвърлиха натиска на Белия дом да прекратят ударите срещу руски енергийни обекти и рафинерии за дизел.

Докато разговорите продължаваха, Тръмп обяви споразумение с Кремъл за премахване на американските санкции върху износа на руски дизел, срещу което Владимир Путин е се е съгласил да пусне над един милион тона дизел на американския и световния пазар.

Анализатори изразиха съмнение, че сделката ще свали цените на горивата в САЩ. Според тях основен фактор за поскъпването не са украинските атаки, а военните действия с Иран и блокадите около Ормузкия проток.

Сделката обаче даде на Тръмп пряк интерес да пази руските рафинерии от украински удари, което изостри отношенията между Вашингтон и Киев и на практика постави позицията на Белия дом в съзвучие с тази на Москва.

Забележките на Зеленски, че Тръмп заема грешната страна на историята, допълнително изостриха тона. В опит да търси подкрепа украинският президент проведе конферентен разговор с американски сенатори, описвайки критичната ситуация.

Редица ключови републиканци изразиха несъгласие с отстъпките на Белия дом към Москва, включително с решението да се отменят санкции, приети в памет на покойния сенатор Линдзи Греъм – един от най-твърдите поддръжници на Украйна.

Конгресменът Майкъл Маккол, заедно с още 20 представители от двете партии, изпрати писмо до Белия дом, предупреждавайки, че падането на санкциите само ще подхрани агресията на Кремъл.

Сенатор Роджър Уикър, председател на Комисията по въоръжените сили към Сената, също призова Тръмп да препотвърди подкрепата си за Киев. След среща със Зеленски той посочи, че Украйна е готова да спре ударите по руски рафинерии, ако Москва прекрати нападенията си срещу украинската енергийна инфраструктура.

„Президентът Тръмп може да свали цените на горивата още днес, просто като приеме тази сделка. Г-н Президент, моля ви, възползвайте се от тази възможност!“, призова сенаторът.

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