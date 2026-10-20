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Синди Крауфорд и дъщеря ѝ Кая нарушиха мълчанието си след смъртта на Пресли Гербер

Повече от три седмици след внезапната загуба на 27-годишния Пресли Гербер, супермоделът Синди Крауфорд и дъщеря ѝ Кая нарушиха мълчанието си с емоционални писма. Семейството се сбогува с любимия си син и брат, споделяйки спомени за неговата доброта

20 октомври 2026, 10:39
Синди Крауфорд и дъщеря ѝ Кая нарушиха мълчанието си след смъртта на Пресли Гербер
Синди Крауфорд и Кая Гербер   
Източник: Getty Images

С инди Крауфорд и дъщеря ѝ Кая Гербер споделиха дълбоко трогателни думи в памет на Пресли Гербер, близо месец след неочакваната му смърт на 27-годишна възраст. Супермоделът, съпругът ѝ Ранде Гербер и тяхната дъщеря нарушиха публичното си мълчание на 18 октомври, спомняйки си за Пресли като за любящ син, грижовен по-голям брат и човек, чиято доброта е оставила трайна следа у всеки, който го е познавал, пише HOLA!

Пресли, който тръгна по стъпките на прочутата си майка в модната индустрия, почина на 20 септември 2026 г. в център за рехабилитация в Санта Моника, Калифорния. Обстоятелствата около смъртта му се разследват със съмнения за предозиране, въпреки че към момента няма официално обявена причина.

  • Синди Крауфорд с емоционално изявление за сина си

60-годишната Крауфорд публикува черно-бял портрет на Пресли в Instagram, придружен от съвместно съобщение от името на цялото семейство – подписано от нея, Ранде и Кая. На кадъра, заснет от модния фотограф Себастиан Фаена, Пресли е изобразен с ангелски крила. Към публикацията са добавени и рождената му дата, както и денят на неговата кончина: 2 юли 1999 г. – 20 септември 2026 г.

Семейството започна с думи на скръб и благодарност за 27-те години, прекарани заедно с Пресли. Те го описаха като „нежна и красива душа“, изтъквайки неговата добрина и искреност. В скръбта си близките му избраха да се съсредоточат върху човека, когото са обичали, а не върху трагичните обстоятелства около смъртта му.

В писмото се изразява и дълбока благодарност за огромната подкрепа от страна на приятели, близки и непознати хората в този тежък момент. „Докато се срещнем отново, наше сладко момче“, завършва изявлението с обещание за вечна любов от неговите майка, баща и сестра.

Това са първите думи на семейството пред обществеността след трагедията.

  • Сърцераздирателното писмо на Кая Гербер нейния брат

Докато изявлението на Крауфорд бе от името на цялото семейство, 25-годишната Кая сподели отделно и изключително лично писмо, посветено на единствения ѝ брат. Актрисата и модел публикува детски снимки и видеоклип с Пресли, спомняйки си за специалната връзка, която са имали още от малки.

Обръщайки се към него с галеното „През“, Кая признава, че трудно намира думи, с които да изрази дълбочината на болката си. Тя определя ролята си на негова по-малка сестра като една от най-важните части от своята идентичност. „Знаеш колко много обичах да бъда твоя сестра“, написа тя, наричайки това най-хубавото нещо у себе си. В изповедта си Кая си спомня за Пресли като за свой закрилник, учител и най-близък човек.

Особено трогателен е споменът ѝ от детството, когато се страхувала да ѝ пробият ушите. Тогава Пресли се предложил да отиде пръв, за да ѝ покаже, че няма нищо страшно – момент, който за нея символизира постоянната му грижа. След трагедията този спомен придобива болезнен контекст. „И наистина, от все сърце бих искала този път да не беше отивал пръв“, споделя тя.

  • Любов, която не угасва

Кая споделя и за трудността да приемеш загубата на толкова близък човек. Тя описва обикновените ежедневни моменти, които вече никога няма да се повторят – като да му се обади, за да му разкаже нещо, или да потърси подкрепа от по-големия си брат.

Въпреки раздиращата мъка, Кая е категорична, за нищо на света не би заменила годините, прекарани с него. „Родих се, обичайки те. Ще си отида, обичайки те“, гласи един от най-силните пасажи в писмото ѝ.

В текста към публикацията си тя допълва, че обича брат си „до луната и обратно, и пак обратно“. Към поста е добавена и песента „First I Was“ на Джейк Минч – песен с голямо значение за нея, тъй като е свързана с последния разговор, който двамата са имали.

  • Какво се случи с Пресли Гербер?

Пресли Уокър Гербер е роден на 2 юли 1999 г. в семейството на Синди Крауфорд и бизнесмена Ранде Гербер. Подобно на майка си и по-малката си сестра, той се насочи към света на модата и работи с водещи брандове като Burberry, Dolce & Gabbana и Bottega Veneta.

Въпреки че отрасна под светлините на прожекторите, Пресли премина през редица лични изпитания. В миналото той открита говори за борбата си с психичните проблеми и зависимостите – теми, които и семейството му е коментирало в интервюта.

На 20 септември Пресли издъхна в рехабилитационен център в Санта Моника. Органите на реда разследват случая със съмнения за предозиране. Към 19 октомври обаче все още се чакат резултатите от токсикологичните анализи и аутопсията, а съдебният лекар не е излязъл с официално становище за причината за смъртта.

След трагедията семейството помоли за уединение, за да може да скърби в спокойствие.

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