Синди Крауфорд и дъщеря ѝ Кая нарушиха мълчанието си след смъртта на Пресли Гербер

С инди Крауфорд и дъщеря ѝ Кая Гербер споделиха дълбоко трогателни думи в памет на Пресли Гербер, близо месец след неочакваната му смърт на 27-годишна възраст. Супермоделът, съпругът ѝ Ранде Гербер и тяхната дъщеря нарушиха публичното си мълчание на 18 октомври, спомняйки си за Пресли като за любящ син, грижовен по-голям брат и човек, чиято доброта е оставила трайна следа у всеки, който го е познавал, пише HOLA!

Пресли, който тръгна по стъпките на прочутата си майка в модната индустрия, почина на 20 септември 2026 г. в център за рехабилитация в Санта Моника, Калифорния. Обстоятелствата около смъртта му се разследват със съмнения за предозиране, въпреки че към момента няма официално обявена причина.

Cindy Crawford and Rande Gerber break silence on son Presley's tragic death at 27: 'We are beyond heartbroken' https://t.co/dj4MCSWEoR https://t.co/Wi0o7LoH0N — Daily Mail US (@Daily_MailUS) October 18, 2026

Синди Крауфорд с емоционално изявление за сина си

60-годишната Крауфорд публикува черно-бял портрет на Пресли в Instagram, придружен от съвместно съобщение от името на цялото семейство – подписано от нея, Ранде и Кая. На кадъра, заснет от модния фотограф Себастиан Фаена, Пресли е изобразен с ангелски крила. Към публикацията са добавени и рождената му дата, както и денят на неговата кончина: 2 юли 1999 г. – 20 септември 2026 г.

Семейството започна с думи на скръб и благодарност за 27-те години, прекарани заедно с Пресли. Те го описаха като „нежна и красива душа“, изтъквайки неговата добрина и искреност. В скръбта си близките му избраха да се съсредоточат върху човека, когото са обичали, а не върху трагичните обстоятелства около смъртта му.

В писмото се изразява и дълбока благодарност за огромната подкрепа от страна на приятели, близки и непознати хората в този тежък момент. „Докато се срещнем отново, наше сладко момче“, завършва изявлението с обещание за вечна любов от неговите майка, баща и сестра.

Това са първите думи на семейството пред обществеността след трагедията.

Сърцераздирателното писмо на Кая Гербер нейния брат

Докато изявлението на Крауфорд бе от името на цялото семейство, 25-годишната Кая сподели отделно и изключително лично писмо, посветено на единствения ѝ брат. Актрисата и модел публикува детски снимки и видеоклип с Пресли, спомняйки си за специалната връзка, която са имали още от малки.

Обръщайки се към него с галеното „През“, Кая признава, че трудно намира думи, с които да изрази дълбочината на болката си. Тя определя ролята си на негова по-малка сестра като една от най-важните части от своята идентичност. „Знаеш колко много обичах да бъда твоя сестра“, написа тя, наричайки това най-хубавото нещо у себе си. В изповедта си Кая си спомня за Пресли като за свой закрилник, учител и най-близък човек.

Особено трогателен е споменът ѝ от детството, когато се страхувала да ѝ пробият ушите. Тогава Пресли се предложил да отиде пръв, за да ѝ покаже, че няма нищо страшно – момент, който за нея символизира постоянната му грижа. След трагедията този спомен придобива болезнен контекст. „И наистина, от все сърце бих искала този път да не беше отивал пръв“, споделя тя.

Любов, която не угасва

Кая споделя и за трудността да приемеш загубата на толкова близък човек. Тя описва обикновените ежедневни моменти, които вече никога няма да се повторят – като да му се обади, за да му разкаже нещо, или да потърси подкрепа от по-големия си брат.

Въпреки раздиращата мъка, Кая е категорична, за нищо на света не би заменила годините, прекарани с него. „Родих се, обичайки те. Ще си отида, обичайки те“, гласи един от най-силните пасажи в писмото ѝ.

В текста към публикацията си тя допълва, че обича брат си „до луната и обратно, и пак обратно“. Към поста е добавена и песента „First I Was“ на Джейк Минч – песен с голямо значение за нея, тъй като е свързана с последния разговор, който двамата са имали.

Какво се случи с Пресли Гербер?

Пресли Уокър Гербер е роден на 2 юли 1999 г. в семейството на Синди Крауфорд и бизнесмена Ранде Гербер. Подобно на майка си и по-малката си сестра, той се насочи към света на модата и работи с водещи брандове като Burberry, Dolce & Gabbana и Bottega Veneta.

Въпреки че отрасна под светлините на прожекторите, Пресли премина през редица лични изпитания. В миналото той открита говори за борбата си с психичните проблеми и зависимостите – теми, които и семейството му е коментирало в интервюта.

На 20 септември Пресли издъхна в рехабилитационен център в Санта Моника. Органите на реда разследват случая със съмнения за предозиране. Към 19 октомври обаче все още се чакат резултатите от токсикологичните анализи и аутопсията, а съдебният лекар не е излязъл с официално становище за причината за смъртта.

След трагедията семейството помоли за уединение, за да може да скърби в спокойствие.