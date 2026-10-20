Русия изпразни запасите си от бронирана техника заради войната в Украйна - сега нови танкове се трупат близо до границите на НАТО

Сателитни снимки показват, че Русия възстановява запасите си от танкове, бойни машини и артилерия, включително с новопроизведена и модернизирана техника.

Нови танкове Т-90М и артилерийски системи са засечени във военни бази на стотици километри от Финландия и балтийските държави, но техниката остава на склад, а не е изпратена на фронта.

Натрупването съвпада с разширяване на руската военна инфраструктура край северните граници на НАТО и може да показва, че производството и ремонтите започват да надхвърлят текущото използване на бронирана техника.

Военни складове в Русия, чиито запаси бяха силно изчерпани през първите години на войната, отново се запълват с танкове, бронирани машини и артилерия. Сред тях има и новопроизведена техника в бази близо до Финландия и балтийските държави, показват сателитни снимки, анализирани от изследователи от сферата на OSINT (разузнаване с отворени източници).

Русия е започнала да възстановява запасите си от бронирана техника и артилерия във военни складови бази на Министерството на отбраната в цялата страна, след като през първите години на пълномащабната война срещу Украйна активно използваше резервите си от съветско време. Това съобщи изданието „Важные истории“ на 17 октомври, позовавайки се на OSINT анализаторите Марк Крутов, Jompy и Covert Cabal.

Сателитните снимки показват, че част от пристигащата техника не е просто стара военна машина, върната в склад, а наскоро ремонтирани или новопроизведени машини, доставени директно от руски отбранителни заводи.

След началото на руската инвазия през 2022 г. Москва разчиташе в голяма степен на огромните си резерви, като изваждаше от складовете танкове и бойни машини на пехотата, за да компенсира загубите на бойното поле.

С нарастващата роля на дроновете на фронта и увеличаването на уязвимостта на големите струпвания на бронирана техника обаче танковете и бронираните машини започнаха да играят по-малко централна роля в много от операциите.

Изглежда, че това е създало възможност Москва да започне да възстановява резервите си, пише United24 Media .

В 349-а централна база за съхранение в Топчиха, Алтайски край, около юни 2026 г. са започнали да се появяват модернизирани танкове Т-72Б3 и бойни машини на пехотата БМП-2. Анализаторите са преброили приблизително 78 танка и над 100 бойни машини на пехотата, пристигнали през лятото.

Според Jompy допълнителни бойни машини на пехотата БМП-3 и десантни бойни машини БМД-4 са постъпили и в 6018-а складова база.

1/4 The 22nd Tank Storage Base, 500 km from the NATO border, is being replenished with new T-90M tanks, as seen in a comparison of @planet satellite images from October 2025 and October 2026. https://t.co/e84Oj8zoNA — Mark Krutov (@kromark) October 16, 2026

Нови Т-90М се появяват по-близо до НАТО

Натрупването на техника е особено забележимо в бази в западната и северозападната част на Русия.

В 22-ра централна резервна база в Буя, Костромска област, сателитни снимки показват пристигането на новопроизведени танкове Т-90М и бронетранспортьори БТР-82А в периода от есента на 2025 г. до октомври 2026 г. Там са идентифицирани и БМП-3, както и машини, които вероятно са бронирани ремонтно-евакуационни машини.

Базата се намира на около 500 километра от границите на Естония и Латвия.

По на север, в Карелия, Центърът за осигуряване на мобилизационното развръщане № 374 на Русия, на около 185 километра от Финландия, получава нови колесни артилерийски системи „Малва“ и самоходни оръдия „Гиацинт-К“ от 2025 г. насам.

Анализаторите подчертават, че тези машини остават на склад. Те не са разпределени към бойни формирования на фронтовата линия и наличието им не бива да се тълкува като знак, че са подготвени за незабавно разгръщане.

Unfortunately in the few weeks after the latests image I got of the 349th, this base has also seen a massive increase in stored equipment. — Jompy (@Jonpy99) October 16, 2026

Възможно е Русия да произвежда повече бронирана техника, отколкото ѝ е необходима

Натрупването може отчасти да отразява променящото се търсене в руската армия.

Ако в момента руските сили използват тежка бронирана техника с по-бавни темпове, отколкото заводите доставят ремонтирани и новопроизведени машини, излишъкът естествено започва да се натрупва в резервните бази.

Това би представлявало обрат на тенденцията от първите години на войната, когато складовете се изпразваха бързо, за да бъдат компенсирани огромните загуби на бойното поле.

Тенденцията показва също, че оценката на руската бронирана мощ единствено въз основа на изчерпването на съветските запаси може вече да не дава пълна картина. Москва едновременно възстановява по-стари машини, произвежда нови и започва да попълва резервите си.

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Военното разширяване продължава и по северната граница на НАТО

Възстановяването на запасите върви успоредно с по-мащабни руски усилия за изграждане на военна инфраструктура в близост до северните граници на НАТО.

Разследване, публикувано през юни 2026 г., установи, че Русия разширява и модернизира военни съоръжения, които в крайна сметка биха могли да поемат до 115 000 допълнителни военнослужещи.

Проектите включват съоръжения за цяла дивизия в Печенга, на около 11 километра от Норвегия; артилерийско формирование близо до Кандалакша, недалеч от Финландия; нов гарнизон на 44-ти армейски корпус за приблизително 15 000 военнослужещи в Новая Вилга, близо до Петрозаводск; както и струпвания на бронирана техника около Луга, близо до Естония. Русия разширява и присъствието на морската си пехота в Балтийск, близо до Калининград.

Разследващият журналист Марк Крутов допуска, че възстановяването на резервите от бронирана техника в крайна сметка може да има значение и извън войната в Украйна.

Според него при хипотетичен сблъсък с НАТО руската бронирана техника може да се изправи пред различна обстановка на бойното поле, тъй като европейските армии в момента не могат да използват FPV дронове срещу танкове и бронирани машини в мащаби, доближаващи се до тези, с които разполага Украйна.

По-рано беше съобщено, че Русия е създала първата си нова дивизия, за която има публични сведения през 2026 г., и вече я е включила в бойните действия около Константиновка. Структурата на формированието обаче също показва колко дълбоко годините на загуби са променили руската армия.