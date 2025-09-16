Любопитно

Дениз Ричардс спаси 15 кучета от "затрупания" дом на мъжа си

Реалити звездата е насред ожесточено бракоразводо

16 септември 2025, 14:35
Дениз Ричардс
Източник: Getty Images

Д ениз Ричардс се завърна в семейния си дом с няколко камиона през уикенда. 

На снимки, получени от Page Six, бившата звезда от „Истинските съпруги на Бевърли Хилс“ се виждада се среща с четирима работници в събота, за да изнесе мебели – и 15 кучета – от наетия дом в Калабасас, Калифорния, който споделяше с отчуждения си съпруг Арън Файпърс, предаде Page Six

54-годишната знаменитост беше облечена небрежно в черна тениска, анцуг и маратонки. Носеше бейзболна шапка, слънчеви очила и яке, завързано около кръста, докато разговаряше с мъжете, които товареха вещите ѝ.

Файпърс, на 52 години, наскоро разкри, че домът е "затрупан“ и хаотичен, а според слухове работниците носели маски за лице по време на работата си заради прах и силна миризма.

Бившата риалити звезда беше придружена и от баща си, Ърв Ричардс, който помогна на Дениз да постави домашните ѝ любимци в клетки, за да бъдат преместени на друго място.

Представители на Ричардс и Файпърс не отговориха веднага на запитванията на Page Six за коментар.

Актрисата получи правото да вземе вещите си от резиденцията, без да наруши ограничителната си заповед, на съдебно изслушване на 8 септември.

Тя и Файпърс водят оспорвана съдебна битка за развода си, откакто той подаде молба през юли.

Малко след това Ричардс заяви, че бившият ѝ съпруг „често“ и „агресивно“ я е малтретирал, което той отрича. Той също така защити решението си да умъртви кучето на Ричардс, Мелани, без нейно разрешение, твърдейки: „Дениз не е взаимодействала с животните от две години.“

Файпърс също отправи редица обвинения към отчуждената си съпруга – от предполагаема афера с треньора от „Special Forces: World’s Toughest Test“ Руди Рейес до пристрастяване към Викодин.

В отговор на тези твърдения адвокатът на Ричардс заяви пред People: „Г-жа Ричардс няма да отговаря на фалшивите обвинения на г-н Файпърс в публична среда и ще се занимае с малтретирането от страна на г-н Файпърс в съда.“

Наскоро Файпърс обвини Ричардс, че „натрупва“ вещи и е оставила дома им в състояние на хаос. Той направи обиколка на наетия им дом за 3,5 милиона долара пред Inside Edition в четвъртък, показвайки оцветени килими, дрехи, покрити с буболечки и всякакви предмети.

Ричардс обаче преди това заяви в съдебни документи, че се е изнесла преди две години, настоявайки, че бившият ѝ съпруг и членовете на семейството му „сериозно са повредили имота и са оставили къщата в безпорядък.“

Актьорът живее на долния етаж на имота с родителите си, Патриша Файпърс и Стивън Файпърс, и брат си. Майката на Арън се появи по време на обиколката миналата седмица, казвайки: „Обичах Дениз и я третирах като дъщеря, не разбирам защо стана така.“

Ричардс и Арън се ожениха през 2018 г. на церемония в Малибу, Калифорния.

Източник: Page Six    
Дениз Ричардс Арън Файпърс Развод Звездни новини Имотен спор Спасяване на кучета Хаотичен дом Обвинения в насилие
<p>16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания</p>
