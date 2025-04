Деми Мур е „Най-красивият човек в света“ според People

Н а 22 април 62-годишната холивудска звезда Деми Мур беше обявена за „Най-красивия човек в света“ от списание People. Актрисата, която вече десетилетия наред пленява милиони фенове със своята грация и харизма, за пореден път доказа, че истинската красота не познава възрастови граници.

Деми Мур споделя, че с годините отношението ѝ към самата себе си се е променило значително. Днес тя оценява тялото си за неговата издръжливост и пътя, който е изминало заедно с нея.

