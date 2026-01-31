Катастрофа затвори пътя София - Самоков

Т ежка катастрофа на пътя София - Самоков. Сблъсъкът е станал между няколко леки автомобила. Движението и в двете платна временно е спряно. Пътният инцидент е станал под моста за село Долни Окол, в посока Самоков, предаде NOVA.

Задръстването стига до района на „Стената“. Според преминали през участъка шофьори става дума за катастрофа между три автомобила със значителни материални щети.

От АПИ съобщиха, че временно движението по път II-82 София – Самоков при км 61 е ограничено в двете посоки поради ПТП. Автомобилите се пренасочват по обходен маршрут: Самоков – Белчински бани – Ковачевци – Железница – Бистрица – София и обратно. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".