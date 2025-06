Нов вариант на COVID-19 предизвиква силна болка в гърлото, усещана като „бръснач“

Н ов вариант на вируса, причиняващ COVID-19, води до рязък ръст на случаите в Азия. Отличителният му симптом е силна болка в гърлото, описвана от пациенти като усещане за „бръснач“.

(Във видеото: Постковид, кърлежи и лаймска болест: Как да защитим здравето си)

Вариантът, известен като NB.1.8.1, неофициално наричан „Нимбус“, е под наблюдение от Световната здравна организация (СЗО). Според изданието Salon, този подвариант вече представлява над 10% от инфекциите в Азия и е регистриран също в САЩ, Европа и Канада.

Предпечатно проучване, все още нерецензирано, сочи, че този щам притежава високи способности за избягване на имунния отговор, което увеличава риска от неговото бъдещо разпространение.

Характерният симптом на NB.1.8.1 е остро възпалено гърло – усещане, сравнимо с „бръснач“. Освен това се наблюдават и типични грипоподобни прояви като запушен нос, умора, лека кашлица, повишена температура и мускулни болки. По-рядко се съобщава за диария и гадене, информира The Independent.

Въпреки нарастващия брой случаи, СЗО оценява глобалния риск към момента като нисък, а наличните ваксини срещу COVID-19 се считат за ефективни в предотвратяването на тежко протичане на заболяването.

„NB.1.8.1 е сериозен кандидат за летен пик на случаите“, предупреждава д-р Раджендрам Раджнараянан от Нюйоркския технологичен институт, цитиран от Salon.

