Честито! Марго Роби стана майка за първи път 👶

Ф илмовата звезда Марго Роби е родила момченце.

34-годишната актриса е посрещнала първото си дете със съпруга си Том Акърли, съобщи PEOPLE.

Марго и Том, които се ожениха през 2016 г., засега не съобщават нищо за появата на момченцето си. Това означава, че името и датата му на раждане все още не са потвърдени.

Вестник „Mail on Sunday“ обаче твърди, че русата красавица е родила преди две седмици и че „всичко е наред“ с нея и детето ѝ.

Приятелите и семейството на влюбената двойка положиха целенасочени усилия да запазят в тайна новината за появата на бебето.

Междувременно Марго се описваше като „най-добрата свободна жена“, преди да срещне Том. Двамата се запознават през 2013 г. на снимачната площадка на драмата за Втората световна война „Френска сюита“.

Но актрисата от „Барби“ призна, че филмовият продуцент е променил изцяло възгледите ѝ.

