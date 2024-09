Честито! Лана Дел Рей се омъжи за ловец на алигатори

Л ана Дел Рей се омъжи за Джереми Дюфрен, след като в края на август за първи път бе свързана романтично с ловеца на алигатори.

Дюфрен и Дел Рей - родена като Елизабет Уулридж Грант - си размениха обети по време на интимна церемония пред семейството и приятелите си в Дез Алемандс, щата Лас Вегас.

Lana Del Rey got married to alligator tour guide Jeremy Dufrene today. pic.twitter.com/BGEfqenUea

Според снимки, получени от Daily Mail, Дел Рей е била забелязана да върви до олтара в развяваща се бяла рокля заедно с баща си Робърт Грант.

Дюфрен носеше тъмен костюм, жилетка и кафяви кожени обувки за церемонията на открито. Церемонията се състоя до залива Дес Алемендс, където Дюфрен организира обиколките си с лодка извън Ню Орлиънс, допълва изданието.

39-годишната изпълнителка на хита „Young and Beautiful“ и Дюфрен, за които се твърди, че се познават от много години (през 2019 г. се появиха на обща снимка във Facebook), за първи път се появиха слухове, че се срещат, след като това лято се появи видеоклип в TikTok, на който се държат за ръце.

Lana Del Rey marries alligator tour guide Jeremy Dufrene in surprise wedding – a month after going public pic.twitter.com/2wvfxFPPVh