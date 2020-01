Честито! Енджи Касабие стана майка

Най-щастливия човек съм на Земята ! @angiekassabie и @rabihelzeinofficial си имат своята първа рожба - Раян ! Нека да бъде благословен и толкова успешен като мама и тати ! Последно време с Енджи пътувахме много,така че може спокойно да го наречем гражданин на света ! Добре дошъл Райън - обещавам да те пазя и слушам, ще те развеждам в парка до нас и черпя сладолед ако мама позволи! Благидаря ти д-р Иван Сигридов @ivansigridov за чудото, за сбъдантата мечта ! Ти си Бог за мен и за всички жени на които си помогнал многократно ! Енджи заслужава най-най доброто на Света ! 🙏🏿 Welcome Rayan !!! Welcome to world 🌍!!!

A post shared by Nasko Lazarov PR (@pr.lazarov) on Jan 14, 2020 at 11:02pm PST