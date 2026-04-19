Честит имен ден! Знаете ли какво всъщност означава името Тома и защо днес е „особена“ неделя?

На 19 април 2026 г., когато православният свят отбелязва Томина неделя, имен ден празнуват всички, носещи имената Тома, Томи, Томислав и Томислава.

19 април 2026, 08:16
Д нес е осмият ден след Възкресение Христово (независимо на кои дати се падат тези празници в различните години) и първата неделя след Великден (в църковния календар се води втора). Нарича се Томина неделя и е празник, посветен на уверяването на Тома в чудото на чудесата - Христовото възкръсване.

Тома, един от дванадесетте ученици на Христос, отсъствал, когато Той в деня на Своето възкресение се явил на учениците Си в къщата в Йерусалим, където те стоели заключени "поради страх от юдеите" - да не бъдат преследвани и те самите. Учениците се слисали от това явяване и затова Учителят им показал раните на ръцете, нозете и ребрата Си, за да се уверят, че е Той. Предал им Светия Дух и им дал власт да прощават греховете на хората. А когато след това те казали на Тома, че са видели възкръсналия Иисус, той заявил, че иска също да Го види и да се увери в истинността на възкресението.

След осем дни Христос отново се явил на Своите ученици, вече в присъствието и на Тома, и го подканил да опипа белезите от раните по тялото Му. Но Тома, без дори да помисли да проверява раните Му, Го познал и Го изповядал за Господ и Бог. Защото възкръсване от мъртвите и съществуване в друго измерение на материята е по силите само на Бог.

Според преданието апостол Тома след Петдесетница проповядвал благовестието на Христос сред парти, перси, мидийци и индийци, и умрял мъченически във втората половина на първи век.

На този ден имен ден празнуват всички, които носят имената Тома, Томислав, Томислава и техните производни. Името Тома има библейски произход и означава „близнак“

Източник: проф. Иван Желев/БТА    
