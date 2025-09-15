Червеният килим на „Еми“ 2025: класа, мода и холивудски чар

Г одишните награди „Еми“ в Primetime събраха най-големите имена в телевизията в театър „Пийкок“ в Лос Анджелис в неделя. На червения килим премина плеяда от звезди, които показаха стил, блясък и класа, пише Daily Mail.

28-годишната Сидни Суини беше като руса бомба, докато се разхождаше в гореща, разголена рокля на Оскар де ла Рента на събитието. Звездата от „Еуфория“ допълни блестящата си визия със зашеметяваща колекция бижута от Лорейн Шварц, включително 120-каратово диамантено колие.

Джена Ортега пък показа плътта си в почти гола визия от Givenchy,

включваща топ с многоцветни едри скъпоценни камъни и семпла черна пола с цепка до бедрото. Актрисата сякаш се превъплъщаваше в героинята на Изабела Роселини от филма от 1992 г. „Смъртта ѝ отива“.

Селена Гомес беше хипнотизираща в бляскава червена рокля на Louis Vuitton по поръчка, с тъмна коса, прибрана в шикозна опашка. Актрисата беше придружена от годеника си Бени Бланко. Влюбената двойка се отдаде на изобилие от ласки, дори се целунаха на червения килим.

Междувременно

звездата от „Белият лотос“ Меган Фахи привлече вниманието с дълбока черна кадифена рокля с пикантна цепка отпред.

Вижте най-добре облечените звезди на наградите „Еми“ в нашата галерия.