„Еми“ 2025: Червен килим и зелена светлина за модни катастрофи

Ц еремонията по връчването на наградите „Еми“ събраха на червения килим впечатляващ набор от известни личности. Звезди от А-листата се стичаха в театър „Пийкок“ в центъра на Лос Анджелис, за да отпразнуват най-доброто от телевизионната индустрия, пише Daily Mail.

Комикът Нейт Баргатце, който настоя, че няма да прави шоуто политическо, е водещ за първи път, след като стана популярен гост в „Saturday Night Live“.

Сидни Суини, Селена Гомес и Харисън Форд бяха сред звездите, които впечатлиха камерите, докато се насочваха към бляскавото събиране.

Но много известни лица сякаш са допуснали грешка с избора си на облекло. Наистина

понякога в стремежа си да бъдат оригинални и впечатляващи дори известните личности прекрачват онази невидима граница, която вместо бляскаво ги кара да изглеждат комично.

Вижте кои бяха най-зле облечените на тазгодишния червен килим на наградите „Еми“ в нашата галерия.