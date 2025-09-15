15- годишният Оуен Купър влезе в историята с награда „Еми“

З вездата от хитовия сериал „Юношество“(Adolescence) Оуен Купър влезе в историята снощи, като стана най-младият актьор носител на награда „Еми“, предаде Daily Mail.

Купър, който е на 15 години, спечели наградата за най-добър поддържащ актьор за изпълнението си като Джейми Милър в сериалa на Netflix от четири епизода.

Сериалът взе общо осем награди.

Стивън Греъм спечели в категориите актьорско майсторство и сценарий, в последната номинация заедно с Джак Торн. Наградата за най-добра поддържаща актриса отиде при Ерин Дохърти, а режисьорът Филип Барантини спечели в своята категория. Другите две награди бяха за операторско майсторство и кастинг.

Youngest Emmy winner ever in any male acting category.



Congratulations to Adolescence's OWEN COOPER. pic.twitter.com/nU63DGPg1R — Netflix (@netflix) September 15, 2025

Но именно историческата победа на Оуен завладя публиката, като холивудският елит аплодира на крака ученика от Уорингтън, докато той се качи на сцената, за да получи наградата си от Сидни Суини.

„Да стоиш тук е просто толкова сюрреалистично. Честно казано, когато започнах тези часове по драма само преди няколко години, не очаквах дори да бъда в Съединените щати, камо ли тук“, каза той в благодарствената си реч.

Купър продължи: „Но мисля, че тази вечер доказва, че ако слушаш, фокусираш се и излезеш от зоната си на комфорт, можеш да постигнеш всичко в живота“.

„Бях никой преди около три години. Сега съм тук. Ако слушаш, фокусираш се и излезеш малко от зоната си на комфорт, кого го е грижа, че ще се чувстваш малко неловко?“

ERIN DOHERTY.



She wins her first Emmy for her stunning one-take performance in ADOLESCENCE. pic.twitter.com/Xpx6v4v03y — Netflix (@netflix) September 15, 2025

Той триумфира над номинираните в неговата категория имена като Хавиер Бардем, Роб Делани, Питър Сарсгард, Бил Камп и партньорката си от „Юношество“ Ашли Уолтърс.

Дохърти посвети първата си победа на „голямата си сестра Грейс“ и каза, че „нямаше да е тук без нея“.

„Обичам те с цялото си сърце“, добави тя.

With his win for #Adolescence, 15-year-old Owen Cooper becomes the youngest male #Emmy winner for acting ever. pic.twitter.com/TJedAvLy2F — New York Magazine (@NYMag) September 15, 2025

Режисьорът на сериала Филип Барантини грабна наградата за режисура на минисериал, антологичен сериал или филм.

Сериалът, който се фокусира върху ученика Джейми Милър, проследява историята му, когато е обвинен в убийството на съученичка, след като гледа онлайн крайно, изпълнено с ненавист към жените съдържание.

Купър вече е най-младият мъж, носител на награда „Еми“ в цялата 77-годишната история на събитието.

След победата си, той ще се качи директно на самолета, за да се върне на училище в сряда.

Учителите в средното му училище в Уорингтън дадоха на звездата седмица почивка, за да може да пътува до Холивуд за голямата вечер.

Част от подготовката включваше участие в предаването „Джими Кимел на живо“, където се пошегува с водещия за реакцията на съучениците си към славата му и дали ще бъдат залепени за телевизорите тази вечер, за да му стискат победата. „Те няма да стоят будни до четири сутринта“, каза Оуен. „Честно казано, няма да го гледат така или иначе."

„Всички са гледали "Юношество", но всъщност не се вълнуват особено.“

И той каза, че е било трудно. „Връщам се на училище в сряда“, каза той на Кимел. „Бях във вторник.“

„Когато седиш на церемонията по връчване на наградите „Еми“ и си в обкръжението на всички тези известни актьори, мислиш ли си: „Наистина ли трябва да разбирам алгебрата?“, попита го Кимъл.

„За това мисля всяка сутрин, преди да отида на училище“, отговори Оуен. „Защото искам да завърша, не искам да се проваля, но...“

„Ако се провалиш, кого го е грижа?“, пошегува се Кимъл. „Вече имаш кожено яке, ти си пънкар!“