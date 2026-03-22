Божидар Саръбоюков с бронз в скока на дължина на Световното в зала

Златото спечели португалецът Жерсон Балде

22 март 2026, 22:22
Б ожидар Саръбоюков донесе първи медал на България от Световно първенство по лека атлетика от 16 години насам.

Българинът преодоля 8.31 метра и завоюва първо отличие за страната от световен шампионат от 2010-а насам, когато Ваня Стамболова се поздрави със сребро на 400 м в Доха.

Възпитаникът на треньора Димитър Карамфилов започна отлично с 8.22 метра в първия си опит. Във втория Саръбоюков направи най-доброто си постижение в състезанието, регистрирайки 8.31 м. Това го изстреля начело във временното класиране.

Последваха два по-слаби опита от 8.30 метра и 8.14, след което Божидар направи два фаула в последните си два скока и това му отреди трето място на почетната стълбичка.

Златото спечели португалецът Жерсон Балде, който записа 8.46 метра в последния си опит. Това е и най-добър резултат в света за сезона.

Със среброто се задоволи един от фаворитите за титлата Матия Фурлани от Италия с 8.39 м.

