ЕК: Към комента няма причина за тревога в ЕС заради заразените с хантавирус

З асега няма причина за тревога в ЕС заради случаите на хантавирус, следим обстановката внимателно. Това каза говорител на Европейската комисия, цитиран от кореспондента на БТА в Брюксел Николай Желязков.

"Заплахата за европейците е ниска, правим всичко необходимо, за да не подценяваме събитията и да бъдем готови да реагираме", допълни говорителят.

"Оценяваме много задълбочено всяка възможна опасност за европейските граждани", посочи той.

Вчера е имало среща на европейски специалисти по въпросите на здравната сигурност, в които са участвали представители на европейските здравни служби и на Световната здравна организация.

Днес предстои ново заседание с участието на всички държави, чиито граждани са били на кораба "Хондиус", уточни говорителят.