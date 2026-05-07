Водна стена от 481 метра: Мегацунамито, което превърна Аляска в „два различни свята“

Вижте как топенето на ледниците активира „бомба със закъснител“, способна да изличи цели гори за минута

7 май 2026, 15:47
М егацунами в Аляска, по-високо от Емпайър Стейт Билдинг, предизвикано от климатичните промени.

Вълната удари туристическата дестинация фиорда Трейси Арм в 5:30 ч. сутринта, поради което в района не е имало лодки. Следващия път „може да нямаме такъв късмет“, предупреждава експерт.

Цунами в популярна туристическа дестинация в Аляска е второто най-високо регистрирано някога и е било „невероятен късмет“, че никой не е пострадал, съобщиха изследователи.

Вълната във фиорда Трейси Арм в Националната гора Тонгас е била предизвикана от скално свлачище, породено от климатичните промени. Единствено часът на събитието – 5:30 ч. сутринта на 10 август миналата година – е причината в района да няма круизни кораби или лодки по време на инцидента, но експертите се опасяват, че следващия път може да не е така.

Учените заявиха, че вълната е достигнала височина до 481 метра, което я прави много по-висока от лондонския небостъргач „Шард“ и значително по-висока от „Емпайър Стейт Билдинг“ в Ню Йорк. Силата ѝ е била толкова голяма, че е изтръгнала растителността и е оставила белези по стръмните скални стени.

Климатичните промени са довели до оттеглянето на ледника, поддържащ планината, поради повишаващите се температури, което в крайна сметка е оставило скалата без опора и е предизвикало свлачището. Такива огромни вълни – предизвикани от свлачища, вулканични изригвания или метеорити, а не от земетресения – понякога се наричат мегацунами.

Дан Шугар, геоморфолог от Университета в Калгари и водещ автор на изследването, публикувано в списание Science, казва: „Фактът, че свлачището се е случило толкова рано сутринта, е невероятен късмет. Следващият път – а такъв ще има – може да не сме такива късметлии.“

„Изтръгнатата растителност представлява много рязка линия, под която има само скали, седименти и пънове, а над нея – девствена гора, стояща така, както е изглеждала на 9 август преди цунамито. Сякаш са два различни свята.“

Тъй като няма снимки или кадри от самото цунами, учените са реконструирали събитията, използвайки въздушни снимки, направени след това, заедно с други данни. Изследователите са определили височината на вълната чрез измерване на местата, където растителността е била премахната.

Вълната се е издигнала толкова високо в Трейси Арм (който е дълъг около 40 км и широк малко над 800 метра), защото огромният обем вода, изместен от скалите на свлачището, е бил притиснат в тясно пространство. Около 63 милиона кубични метра скална маса са се сринали за около една минута – това е 24 пъти обема на Великата пирамида в Гиза.

Геофизикът от Университетския колеж в Лондон и съавтор на изследването Стивън Хикс добави: „Това срутване предизвика сеизмична вълна, наблюдавана по целия свят“.

