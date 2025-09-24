Близък на Кристин Кабот: Няма изневяра, двамата са просто близки приятели

Б ившият изпълнителен директор на Astronomer Анди Байрън и тогавашната HR директорка Кристин Кабот били „само приятели“, когато бяха уловени от камерите да се прегръщат по време на концерт на Coldplay – докато съпругът на Кабот вечерял наблизо, твърди необичаен нов доклад.

„Кристин и Анди имаха отлични професионални отношения и чудесно приятелство“, сподели източник, близък до Кабот, пред People във вторник. „Нямаше афера. Беше неподходящо да прегръща шефа си на концерт и тя поема пълна отговорност за това. Но скандалът, публичният позор, загубата на работата – всичко това е несправедливо.“

Неудобният момент избухна на 16 юли, когато екранът на стадион „Жилет“ насочи прожекторите към двамата. Гушкащата се двойка се опита да скрие лицата си, докато публиката наблюдаваше. „О, какво?“, пошегува се фронтменът Крис Мартин, след като забеляза сцената по време на шоуто от турнето Music of the Spheres в Масачузетс. „Или имат афера, или просто са много срамежливи“, добави той.

След като кадрите обиколиха социалните мрежи, нюйоркската AI компания, в която работеха Байрън и Кабот, стартира вътрешно разследване. Само ден по-късно Байрън подаде оставка, а Кабот напусна по-малко от седмица след това.

„Важно е да се подчертае колко несправедливо бе Кристин да бъде заклеймена като „разрушителка на семейства“, коментира източникът, уточнявайки, че двамата са били на концерта с голяма компания приятели.

„Невъзможно е да станеш свидетел на последиците – колко опустошително е това не само за самите хора, но и за техните семейства. Те са истински хора, с истински семейства. Трудно е да се гледа как толкова много хора се забавляваха на техен гръб.“

На 13 август 52-годишната Кабот подаде молба за развод със съпруга си Андрю. Въпреки това той разкри пред медията по-рано този месец, че двамата вече са били разделени преди инцидента на концерта.

Андрю Кабот – наследник от шесто поколение на семейната империя Privateer Rum – бил на командировка в Япония, когато кадрите с целувката станаха публични. Той научил за случилото се едва след завръщането си.

Любопитен обрат обаче идва от ново твърдение: според източник Андрю също имал своя „среща“ на същия концерт.

„Кристин и Андрю вече живееха разделени“, уточни той. „И двамата бяха там с компания, но моментът бе просто неподходящ.“

Скандалът бързо се разпространи в социалните мрежи, вдъхнови безброй мемета и шеги, като фенове и дори известни личности пресъздаваха неловката сцена на спортни събития и онлайн.

Но докато за мнозина ситуацията изглеждаше забавна, за Кабот тя се превърна в кошмар. Според близки тя получила „около 900 смъртни заплахи“ по телефона си само в първите три дни след избухването на скандала.

„Хора чакаха пред колата ѝ, докато взимаше сина си от училище; възрастни жени се смееха и сочеха с пръст“, разказва източник пред People. „Беше тежко за гледане.“

До момента нито Анди Байрън, нито Кристин Кабот са коментирали публично скандала.