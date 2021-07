Бионсе и по-малката й дъщеря Руми на пазар (СНИМКИ)

П апараци уловиха по-малката дъщеря на Бионсе, докато си избира играчки в магазин в Ню Йорк.

Руми (на 4 години), беше заснета заедно с майка си в популярен магазин в Манхатън.

Близначката на Сър (синът на Бионсе и Джей Зи) пазаруваше заедно с майка си, докато охраната зорко наблюдаваше наоколо, пише Hollywood life.

Магазинът е бил затворен за посетители, докато звездната майка и нейната дъщеря се разхождаха вътре в продължение на малко повече от час.

Beyoncé & Rumi seen shopping at FAO Schwarz toy store in NYC — July 10th. 💙 pic.twitter.com/q5VIMSu5qO — BEYONCÉ LEGION (@Bey_Legion) July 12, 2021

Певицата Бионсе и съпругът й - хип-хоп изпълнителят и музикален продуцент Джей Зи, сключиха брак през 2008 г. През 2012 г. се ражда първата им дъщеря - Блу Айви, а през 2017 г. Бионсе ражда близнаците Руми и Сър.

Beyoncé & Rumi out and about in The Hamptons — Aug. 26th. 💙 pic.twitter.com/fuLfoPCkQM — BEYONCÉ LEGION (@Bey_Legion) August 27, 2020

Обикновено двойката държи извън светлината на прожекторите близнаците, като само няколко снимки са били споделени след раждането им през 2017 г.

Happy birthday to Beyoncé and Jay Z’s twins, Rumi and Sir Carter who will turn 4 tomorrow❤️✨



Beyoncé favorite number! pic.twitter.com/6yO4xyyjPI — Pop Tingz (@ThePopTingzz) June 12, 2021

