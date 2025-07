Бетон вместо трева: Розовата градина в Белия дом официално е премахната

Р озовата градина на Белия дом е почти неузнаваема, докато президентът Доналд Тръмп и първата дама Мелания Тръмп продължават летните си ремонти, пише People.

Нова снимка показва голямата бетонна плоча, която сега се намира там, където някога трева е покривала историческото пространство, на което е поставена централна морава през 1961 г. по искане на президента Джон Ф. Кенеди.

В интервю през март с Лора Инграм от Fox News, Тръмп обясни решението да се постави бетон и да се проектира нещо по-подобно на президентски вътрешен двор.

„Знаете ли, ние използваме Розовата градина за пресконференции и това не работи, защото хората падат“, каза той. „Теренът може да е мокър, а меката земя може да е проблем за някои... Жените, с високите токчета, просто не се получи.“

Когато ремонтните дейности започнаха в началото на юни, служител на Белия дом определи новото строителство като „реставрация“ и каза пред PEOPLE, че Доналд и Мелания „изпитват дълбоко уважение към историята на Белия дом и към Розовата градина“.

„Тази реставрация на Розовата градина запазва красотата на пространството и надгражда работата, извършена през 2020 г.“, каза служителят, „с акцент върху подобряване на практическата употреба и преживяването на гостите, посещаващи специални събития.“

Мелания се сблъска със сериозни негативни реакции , когато за първи път промени Розовата градина през 2020 г. Първата дама дори направи рядко публично изявление, след като историкът на президентските избори на NBC News Майкъл Бешлос определи ботаническата ѝ визия като „мрачна“.

„Изкормването на Розовата градина на Белия дом беше завършено преди година този месец и ето мрачния резултат - десетилетия американска история, накарани да изчезнат“, каза Бешлос през 2021 г., визирайки варовиковата граница, която Мелания постави в откритото пространство, което често е домакин на речи и приеми за гостуващи високопоставени лица, спортни отбори и други.

Everything Trump touches dies. Look how Trump ruined the White House Rose Garden. Before and after pictures of his project, now nearly complete, paving over the historic space. pic.twitter.com/qHgmrv9knl — Mike Sington (@MikeSington) July 27, 2025

Офисът на Мелания отвърна на критиките на Бешлос в X, споделяйки различна снимка, която показваше градината в пълен разцвет.

„.@BeschlossDC доказа невежеството си, като показа снимка на Розовата градина в зародиш. Розовата градина е украсена със здрави и пъстри цъфтящи рози“, написаха от офиса ѝ по това време. „Неговата подвеждаща информация е непочтена и никога не бива да му се вярва като професионален историк.“

Въпреки че мнозина не харесваха строгия вид на варовиковата граница на Мелания, проектът от 2020 г. имаше за цел да подобри дренажа и слънчевата светлина в Розовата градина, чиито едноименни цветя не бяха виреели през годините. Само 12 оригинални розови храста останаха, когато Мелания ръководеше добавянето на 200 нови.

The White House Rose Garden Lawn Is Officially Gone: See the Latest Pics of Donald and Melania's Concrete Redesign https://t.co/aYyRFY36bB — People (@people) July 23, 2025

Очаква се актуализациите, които се извършват от Националната паркова служба и се финансират от Тръста за Националния мол, да приключат до средата на август 2025 г.

Новото строителство идва на фона на скорошното вирусно внимание към другите промени, направени от Тръмп в Белия дом, включително позлатяването на Овалния кабинет.

Априлски репортаж в „Уолстрийт Джърнъл“ разкри, че президентът е ангажирал своя „златен човек“, мебелиста Джон Икарт, да създаде златни рамки за политическите му портрети, позлатени резби за камината и златен герб на Тръмп на врата.

Розовата градина на Белия дом не е просто красиво озеленено пространство – тя е сцена на исторически речи, дипломатически събития и важни политически моменти. Създадена е в сегашния си вид през 1961 г. по идея на Първата дама Жаклин Кенеди и ландшафтния архитект Рейчъл Ламбърт Мелън. Целта е била да се изгради градина, която съчетава елегантността на европейските дворове с функционалността на публично пространство за официални прояви.

Разположена между Западното крило и Зимната градина, Розовата градина бързо се превръща в символ на президентската институция. Там са обявявани важни политически решения, подписвани законопроекти, давани пресконференции и посрещани чуждестранни лидери.

Notably absent from updated Rose Garden are the ten crabapple trees - five per side - that were part of the original 1962 design. The trees, I am told, were removed to the off-campus White House gardening center for care. They will eventually be replanted on the WH grounds. pic.twitter.com/jYqlDCCoVH — Kate Bennett (@KateBennett_DC) August 22, 2020

През годините градината е претърпяла няколко подобрения, но основният ѝ облик и символика остават непокътнати – поне до 2020 г., когато Мелания Тръмп извършва първата голяма реконструкция от десетилетия. Тази промяна предизвиква полемика, тъй като някои я възприемат като нарушаване на историческото наследство, въпреки твърденията, че се цели подобряване на инфраструктурата и условията за провеждане на събития.

И до днес Розовата градина остава едно от най-разпознаваемите пространства в Белия дом – пресечна точка между символиката на американската власт и визуалната естетика на институцията. Именно затова всяка промяна в нея предизвиква обществен и медиен отзвук – далеч над градинарския план.