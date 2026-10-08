Бебе стана хит в мрежата с емблематичните тоалети на принцеса Даяна

С емейство от Охайо се превърна в истинска интернет сензация, след като пресъздаде някои от най-емблематичните модни визии на покойната принцеса Даяна за снимките на дъщеря си, съобщи ABC News.

Дейвид и Мейси Уайсонг обличали малката си дъщеричка, която също се казва Даяна, в тоалети, вдъхновени от кралската икона - от грандиозната ѝ сватбена рокля и легендарната черна „рокля на отмъщението“ (Revenge Dress) до известния ѝ пуловер с черната овца. Всеки месец през първата година от живота на момиченцето бил посветен на различен тоалет.

Целогодишната традиция приключи във вторник, когато малката Даяна навърши 1 годинка. Семейството отпразнува първия ѝ рожден ден с голямо парти, изцяло под надслова на принцеса Даяна.

An Ohio couple is going viral for dressing their daughter in outfits inspired by the iconic looks of the late Princess Diana. https://t.co/fPAhd4XAu6 — ABC News (@ABC) October 8, 2026

„Аз носех блуза на Fly Virgin Atlantic, същата като нейната, съпругата ми облече суичъра на Harvard, а за да е пълна картината, и двамата си сложихме перуки с емблематичната ѝ прическа . Двамата ни синове пък бяха облечени като кралски гвардейци - беше невероятно сладко“, разказва бащата Дейвид Уайсонг.

Трудният път към родителството и почит към името

Идеята за оригиналната фотосесия е на майката Мейси. Малката Даяна всъщност е кръстена на двете си баби - Даян и Ана, но името ѝ естествено направило връзката с лейди Даяна Спенсър, която загина трагично в Париж през 1997 г.

За Дейвид и Мейси тези месечни снимки са имали много по-дълбок смисъл от просто трупане на харесвания в социалните мрежи. Преди да посрещнат трите си деца, двойката е преминала през дълги и мъчителни репродуктивни проблеми.

„Това е основната причина да искаме да се забавляваме толкова много с тези снимки. Знаем какво е да преминеш през тези борби и да не знаеш дали изобщо някога ще имаш свои деца. Затова сега, когато сме благословени с три прекрасни дечица, просто искаме да се радваме на всеки момент и да имаме тези страхотни спомени за цял живот“, споделя бащата.

Giggling at this Instagram couple who dressed their baby as Princess Diana for 12 months 🥰 https://t.co/ZEtYJeOY30 — Vanessa Nguyen Hernández (@hernandez_64876) October 7, 2026

Вълна от възторг в Instagram

През цялата изминала година семейството споделяше всеки един от 12-те тоалета на малката си дъщеря в Instagram, предизвиквайки истински възторг сред хиляди последователи.

„Всички тези тоалети са абсолютен шедьовър! 🙌❤️“, гласи един от най-харесваните коментари под публикациите.

„Това е толкова безценно! Сигурна съм, че самата принцеса Даяна би се разчувствала и би го харесала! 🥰“, добавя друга потребителка.

Сред пресъздадените тоалети попадат не само балните рокли, но и популярните спортни визии на Даяна от 90-те - включително визията ѝ с клин, колоездачни шорти и обемни суичъри, с които принцесата обичаше да бяга от папараците.