Любопитно

Бебе стана хит в мрежата с емблематичните тоалети на принцеса Даяна

Родителите на малката Даяна пресъздадоха 12 от най-известните визии на покойната лейди Даяна - от сватбената рокля до известната „рокля на отмъщението“

8 октомври 2026, 10:49
Бебе стана хит в мрежата с емблематичните тоалети на принцеса Даяна
Източник: Getty Images

С емейство от Охайо се превърна в истинска интернет сензация, след като пресъздаде някои от най-емблематичните модни визии на покойната принцеса Даяна за снимките на дъщеря си, съобщи ABC News.

Дейвид и Мейси Уайсонг обличали малката си дъщеричка, която също се казва Даяна, в тоалети, вдъхновени от кралската икона - от грандиозната ѝ сватбена рокля и легендарната черна „рокля на отмъщението“ (Revenge Dress) до известния ѝ пуловер с черната овца. Всеки месец през първата година от живота на момиченцето бил посветен на различен тоалет.

Целогодишната традиция приключи във вторник, когато малката Даяна навърши 1 годинка. Семейството отпразнува първия ѝ рожден ден с голямо парти, изцяло под надслова на принцеса Даяна.

„Аз носех блуза на Fly Virgin Atlantic, същата като нейната, съпругата ми облече суичъра на Harvard, а за да е пълна картината, и двамата си сложихме перуки с емблематичната ѝ прическа . Двамата ни синове пък бяха облечени като кралски гвардейци - беше невероятно сладко“, разказва бащата Дейвид Уайсонг.

Трудният път към родителството и почит към името

Идеята за оригиналната фотосесия е на майката Мейси. Малката Даяна всъщност е кръстена на двете си баби - Даян и Ана, но името ѝ естествено направило връзката с лейди Даяна Спенсър, която загина трагично в Париж през 1997 г.

За Дейвид и Мейси тези месечни снимки са имали много по-дълбок смисъл от просто трупане на харесвания в социалните мрежи. Преди да посрещнат трите си деца, двойката е преминала през дълги и мъчителни репродуктивни проблеми.

„Това е основната причина да искаме да се забавляваме толкова много с тези снимки. Знаем какво е да преминеш през тези борби и да не знаеш дали изобщо някога ще имаш свои деца. Затова сега, когато сме благословени с три прекрасни дечица, просто искаме да се радваме на всеки момент и да имаме тези страхотни спомени за цял живот“, споделя бащата.

Вълна от възторг в Instagram

През цялата изминала година семейството споделяше всеки един от 12-те тоалета на малката си дъщеря в Instagram, предизвиквайки истински възторг сред хиляди последователи.

„Всички тези тоалети са абсолютен шедьовър! 🙌❤️“, гласи един от най-харесваните коментари под публикациите.

„Това е толкова безценно! Сигурна съм, че самата принцеса Даяна би се разчувствала и би го харесала! 🥰“, добавя друга потребителка.

Сред пресъздадените тоалети попадат не само балните рокли, но и популярните спортни визии на Даяна от 90-те - включително визията ѝ с клин, колоездачни шорти и обемни суичъри, с които принцесата обичаше да бяга от папараците.

Източник: ABC News    
Принцеса Даяна Мода Фотосесия Семейство Интернет сензация Почит Кралски стил Емблематични тоалети Instagram Първи рожден ден
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Кои са водещите университети в България? МОН представи рейтинга за 2026 г.

Кои са водещите университети в България? МОН представи рейтинга за 2026 г.

Работите на две места? Отпускът трябва да се плаща по двата договора

Работите на две места? Отпускът трябва да се плаща по двата договора

Половин милион празни жилища: Ще поевтинеят ли имотите, ако излязат на пазара?

Половин милион празни жилища: Ще поевтинеят ли имотите, ако излязат на пазара?

Шокиращо: Жената, която не успяха да екзекутират с две инжекции, вече е на крака

Шокиращо: Жената, която не успяха да екзекутират с две инжекции, вече е на крака

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Как да предпазим домашните си любимци от кърлежи

Как да предпазим домашните си любимци от кърлежи

dogsandcats.bg
Прекратиха спасителната операция в Черно море: Няма следа от моряците от потъналия кораб
Ексклузивно

Прекратиха спасителната операция в Черно море: Няма следа от моряците от потъналия кораб

Преди 1 ден
След неуспешната екзекуция: Криста Пайк е в съзнание и говори
Ексклузивно

След неуспешната екзекуция: Криста Пайк е в съзнание и говори

Преди 1 ден
<p>Два от четирите сигнала в Хърватия са за десетократно по-висока доза БЦЖ ваксина</p>
Ексклузивно

Два от четирите сигнала в Хърватия са за десетократно по-висока доза БЦЖ ваксина

Преди 1 ден
Опозицията: КСНС при президента Илияна Йотова завърши без съгласие
Ексклузивно

Опозицията: КСНС при президента Илияна Йотова завърши без съгласие

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Криско търси своята дуетна половинка сред осем загадъчни участници в “Пееш или лъжеш”

Криско търси своята дуетна половинка сред осем загадъчни участници в “Пееш или лъжеш”

Любопитно Преди 14 минути

Цвети Петрова и Боби Турбото ще помагат на изпълнителя в търсенето на музикален талант тази неделя в 20:00 по NOVA

Омбудсманът: Родители не трябва да доказват ваксини, които вече са отчетени

Омбудсманът: Родители не трябва да доказват ваксини, които вече са отчетени

България Преди 15 минути

Велислава Делчева настоява липсващите данни за имунизациите да се прехвърлят служебно в електронното здравно досие на детето

Мария Мачадо

Къде изчезна носителката на Нобелова награда за мир? 7 неуспешни опита на Мария Мачадо за завръщане у дома

Свят Преди 30 минути

Година след спечелването на Нобеловата награда за мир и месеци след свалянето на Николас Мадуро, опозиционната лидерка Мария Корина Мачадо остава блокирана в чужбина. Въпреки подкрепата на народа, седем нейни опита за завръщане у дома пропаднаха

Момче на 6 г. простреля учителката си, крещи: „Не ми пука дали ще отида в затвора“

Момче на 6 г. простреля учителката си, крещи: „Не ми пука дали ще отида в затвора“

Свят Преди 46 минути

Обезпокоителни кадри от полицейска камера, заснети веднага след нападението, които излизат на бял свят чак сега, а инцидентът е станал на 6 януари 2023 г., показват как момчето заплашва полицаите и псува вулгарно

Калин Стоянов съобщи за случай на полицейско насилие в Кърджали

Калин Стоянов съобщи за случай на полицейско насилие в Кърджали

България Преди 1 час

Депутатът заяви, че по нареждане на директора на областното управление е задържан младеж, на когото е нанесен побой от униформени

Закъснял полет? Авиокомпаниите губят удобното си оправдание

Закъснял полет? Авиокомпаниите губят удобното си оправдание

Парите ни Преди 1 час

Съдът на ЕС постанови, че превозвачът не може да откаже обезщетение само защото е имало решение на въздушния контрол

Велислава Петрова: Коридор 8 вече е много повече от инфраструктурен проект

Велислава Петрова: Коридор 8 вече е много повече от инфраструктурен проект

България Преди 1 час

Външният министър определи коридора като стратегическа ос между Черно и Адриатическо море, свързана с икономиката, сигурността и геополитиката на Европа

Морско чудовище: Извадиха исторически 500-килограмов тон след изтощителна битка

Морско чудовище: Извадиха исторически 500-килограмов тон след изтощителна битка

Любопитно Преди 1 час

Чудовищният улов от 506 кг е с над 68 кг по-тежък от досегашното най-добро постижение за щата Ню Хемпшър

Новата директива на ЕС: Кога и с колко ще скочат цените на горивата и отоплението

Новата директива на ЕС: Кога и с колко ще скочат цените на горивата и отоплението

България Преди 1 час

Въвеждането на въглеродна такса върху транспортните и битовите горива превръща климатичните цели на Европейския съюз от абстрактна политика в конкретен разход, който всеки от нас ще усеща ежедневно

„Галъп“: Йотова и Вълчев с близо 45% преди изборите, Гюров и Кандев втори

„Галъп“: Йотова и Вълчев с близо 45% преди изборите, Гюров и Кандев втори

Президентски избори Преди 1 час

Борисов: Путин няма да удари България, докато „Балкански поток“ работи

Борисов: Путин няма да удари България, докато „Балкански поток“ работи

България Преди 1 час

Той призова президентът Йотова да разсекрети част от стенограмата от КСНС

Меган Фокс

Старо видео с Меган Фокс предизвика остри критики заради външния ѝ вид

Любопитно Преди 2 часа

Стар видеоклип на Меган Фокс предизвика остри реакции в социалните мрежи относно външния ѝ вид. Истината зад кадрите обаче разкрива съвсем друг контекст, докато феновете предупреждават за дигитална манипулация и нереалистични очаквания към актрисите

Министърът на външните работи Велислава Петрова

МВнР ще привика Митрофанова, ако се докаже, че Русия стои зад атаката в Черно море

България Преди 2 часа

София поддържа контакт с Украйна, Румъния и службите за сигурност, докато се изяснява кой стои зад удара

Експерт: Прахосваме трилиони за развитието на AI

Експерт: Прахосваме трилиони за развитието на AI

Технологии Преди 2 часа

Според експерта по криптовалути Артър Хейс човечеството в момента "прахосва мулти-трилиони долари" за центрове за данни и AI без мярка, което ще доведе до типичен сценарий, който е виждан и други пъти: прекалено много пари и голям срив

,

Миа Гот подаде молба за развод с Шая Лабъф след почти 10 години брак

Любопитно Преди 2 часа

Актрисата Миа Гот подаде молба за развод с Шая Лабъф след близо 10 години брак и иска пълно опекунство над 4-годишната им дъщеря, като посочва че живеят разделени от лятото на 2025 г.

Загадките на Рупите и един изчезнал град в новия епизод на „Свобода на колела“

Загадките на Рупите и един изчезнал град в новия епизод на „Свобода на колела“

Любопитно Преди 2 часа

Приключението продължава тази събота от 16:30 ч. по NOVA

Всичко от днес

От мрежата

10 мита за Ротвайлерите, в които много хора все още вярват

dogsandcats.bg

14 любопитни факта за Белгийската овчарка Малиноа

dogsandcats.bg
1

Почти 30 градуса в следващите дни

sinoptik.bg
1

По стъпките на древните карийци

sinoptik.bg

Красиви крака: От древния Рим до TikTok – защо грижата за тях е по-актуална от всякога

Edna.bg

Иван и Андрей: За децата, големите мечти и шоубизнеса

Edna.bg

Външният министър ще извика Митрофанова, ако се докаже, че атаката на два кораба в Черно море е руска

Nova.bg

Рейтингът на университетите за 2026 г.: Кои са лидерите и къде дипломата носи най-високи доходи?

Nova.bg