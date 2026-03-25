Барби с диабет тип 1: Новата кукла на Mattel, която учи децата на кураж

В света на Барби има ново попълнение, съобщава People.

Новата кукла, която страда от диабет тип 1 и носи устройство за постоянно проследяване на глюкозата и инсулинова помпа, вече е достъпна в каталога на Mattel. Тя е част от приобщаващата линия Fashionistas на производителя на играчки.

При проектирането на новата кукла, която се продава на цена от 10,99 долара, Mattel си партнира с водещата организация за борба с диабета Breakthrough T1D. Целта е да се гарантира, че медицинските устройства са прецизно пресъздадени – макар и, разбира се, в емблематичния за марката розов цвят.

„Представянето на кукла Барби с диабет тип 1 е важна стъпка в нашия ангажимент към приобщаването и представителността“, сподели в прессъобщение Криста Бъргър, старши вицепрезидент на Barbie и глобален ръководител на отдела за кукли. „Барби помага за оформянето на ранните представи на децата за света. Отразявайки медицински състояния като диабет тип 1, ние гарантираме, че повече деца ще могат да припознаят себе си в историите, които си представят, и в куклите, които обичат.“

Технология за здраве в миниатюрен вариант

На ръката си куклата носи устройство за постоянно проследяване на глюкозата, закрепено със стикер във формата на сърце. Малкото преносимо устройство е свързано с телефона на Barbie, който показва приложение за мониторинг на захарта – паралел с реалните устройства, които следят нивата на глюкозата 24 часа в денонощието чрез сензор под кожата.

Куклата разполага и с инсулинова помпа, прикрепена към талията ѝ, която може да доставя инсулин при нужда. Инсулиновите помпи са алтернатива на традиционните ежедневни инжекции, използвани за контрол на състоянието.

Какво представлява диабет тип 1?

Диабет тип 1 е хронично, доживотно автоимунно заболяване, което пречи на панкреаса да произвежда инсулин за регулиране на кръвната захар. Хората с това състояние трябва да приемат синтетичен инсулин ежедневно. Заболяването засяга 1,24 милиона души в САЩ, като се очаква този брой да нарасне до 5 милиона до 2050 г.

„За нас означава много да бъдем част от инициатива, която дава по-голяма видимост на състояние, засягащо толкова много семейства“, заяви в официално изявление д-р Арън Дж. Ковалски, главен изпълнителен директор на Breakthrough T1D. „Чест е да работим с марка, която споделя нашия ангажимент да покажем на децата, че животът с диабет тип 1 може да бъде пълноценен, жизнен и вдъхновяващ.“

Стил с кауза

И тъй като това все пак е Барби, тя не може без своя стилен тоалет. Куклата е облечена в синя рокля на точки – самият цвят е препратка към символиката за осведоменост относно диабета. Тя носи светлосини боти и координирана чанта в същия цвят, в която съхранява своите закуски, мобилен телефон и други необходими вещи.

Линията Fashionistas включва и други разнообразни модели, сред които: