Гръм в Рая: Проблеми в идеалното семейство Обама?

С лед като стана ясно, че бившата първа дама Мишел Обама няма да присъства на инаугурацията на новоизбрания президент Доналд Тръмп, решението ѝ беше приписано на не особено топлите чувства, които тя изпитва към новия държавен глава.

Но също така изборът на Мишел накра мнозина да се запитат дали пък причината не се крие другаде и дали всъщност не става дума за проблеми в брака на семейство Обама, пише английското издание „Дейли Мейл“ (Daily Mail). Тази хипотеза се появи още след отсъствието ѝ от погребението на бившия президент Джими Картър. Официалното обяснение от щаба на Обама беше, че просто има конфликт в графика на г-жа Обама, но колко голям може да бъде този конфликт, след като тя беше просто на дълга почивка на Хаваите.

Когато Мишел Обама се появи в шоуто на нейната приятелка, актрисата и певица Джеифър Хъдсън миналия месец, тя беше

доста пунктуална, когато ставаше дума за съпругът ѝ

„Той е добре, той е добре. Да, да. Той все още работи твърде усилено. Мисля, че това е нешо, което той винаги ще прави“, каза тогава тя. Освен да добави малко за последните му проекти и да спомене, че е човек, за когото е много трудно да се избере коледен подарък, Мишел не каза много за мъжа си.

И макар отсъствието ѝ от инаугурацията на Доналд Тръмп да е донякъде оправдано, много по-трудно е да се прояви разбиране към отсъствието ѝ от погребението на Джими Картър. Тя със сигурност не би имала враждебно отношение към мъж, когото дни по-рано в съвместно изявление с Барак похвали, че въплъщава „почтеност, уважение и състрадание“.

Това беше решаващо събиране на клановете на демократите: Картър беше 100-годишният по-възрастен държавник от Демократическата партия и най-дълго живелият бивш президент в историята на САЩ. Отсъствието на г-жа Обама, която послушно присъства на погребението на бившия президент републиканец Джордж Х. Буш през 2018 г., беше впечатляващо. Сътрудници на Обама информираха CNN, че „конфликт с графика“ я е държал настрана, но признаха, че вероятно не е бил голям конфликт, тъй като тя „все още е в Хаваи на продължителна ваканция“.

Разбира се, според съобщенията тя щеше да бъде настанена да седне до Доналд Тръмп (въпреки че

със сигурност можеше да размени местата с Барак и тихо да заяви мнението си).

Със сигурност, казаха критиците, тя можеше да остави настрана чувствата си към Тръмп – с когото съпругът ѝ беше видян да се смее на службата – за да отдаде почит на Картър. Особено след като семейство Обама излезе с изявление след победата на Тръмп през ноември, в което призова американците да „разширят добросъвестността и благодатта – дори към хора, с които дълбоко не сме съгласни“.

Всъщност поведението ѝ да пропусне събитието изглеждаше толкова нехарактерно, че някои се чудят дали може да има друго обяснение. Социалните мрежи гъмжат от спекулации, че не Тръмп е човекът, до когото тя не иска да бъде близо, а вместо това нещо може да се случва в брака ѝ.

Тя призна в дискусия през 2022 г., че в продължение на десетилетие – когато дъщерите им Малия и Саша са били малки –

тя е мразела съпруга си.

През 2023 г. г-н Обама също засегна темата за трудностите в брака в интервю за CBS и беше попитан за забележките на Мишел предходната година. „Позволете ми да кажа само това: определено помага да съм извън Белия дом и да прекарвам малко повече време с нея“, каза той.

Г-жа Обама призна, че част от проблема са различните им характери. „Барак иска да говори рационално, а аз съм: „рационално ли“?“, каза тя веднъж на Опра Уинфри в подкаст чат, в който тя призна, че е по-„гореща глава“ от известния като флегматичен Обама. „Не ми идвай с разума си – ядосана съм! Не идвай при мен с твоите три точки – по-добре се махни оттук и ме остави да се успокоя!“.

Двойката също трябваше да се бори със слуховете за „шарещите очи“ на Барак.

