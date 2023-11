Атлантида, Хитлер и собствената си смърт: Сбъднатите пророчества на Едгар Кейси

Е дгар Кейси е американски лечител и екстрасенс.

Учител в неделното училище, Кейси започва лечение с вяра през 20-те години на миналия век, използвайки комбинация от духовни четения и хомеопатични лекарства; за много от неговите изцеления се казва, че са извършени от разстояние.

През 1925 г. се установява във Вирджиния, където създава болница и Асоциацията за изследване и просвета. Той прави пророчества и твърди, че може да си спомни минали животи и насърчава вярата в съществуването на велика цивилизация в Атлантида преди около 12 000 години.

Не всички негови прогнози са се сбъднали, но повечето са доста точни. Някои от четивата, които Кейси даде на света, бяха за медицинска помощ, Атлантида и предсказания за бъдещи събития.

Вижте 10 от неговите най-точни прогнози.

През 1938 г. Едгар Кейси прогнозира, че: „Част от храмовете може все още да бъдат открити под тинята на епохите и морската вода близо до Бимини…Очаквайте го през 1968 или 1969 – не толкова далеч.“

Пътят Бимини е открит през 1968 г. и Кейси каза, че това е „възходът на Атлантида“. Много хора вярват, че пътят на Бимини всъщност е част от Атлантида и Едгар Кейси е бил прав в прогнозата си. Той описва Атлантида като древна цивилизация, равна по размер на Европа и притежаваща много по-добри технологии. Кейси казва още, че Атлантида е изчезнала някъде в Атлантическия океан преди около 10 000 години. Той казва още, че хората от Атлантида са построили гигантски лазерни кристали за електроцентрали, които са причинили унищожение на земята. Кейси обвинява алчността и похотта за окончателното унищожаване на тяхната култура. Накрая той казва, че е имало голяма миграция на атлантите към Египет и че потъването на последните останки от Атлантида се дължи на библейския потоп на Ной.

През 1939 г. Едгар Кейси предрича смъртта на двама президенти, като казва: „Вие ще имате смут – ще имате борби между капитала и труда. Трябва да имате разделение в собствената си земя, преди да имате втория от президентите, който няма да преживее своя кабинет... правилото на тълпата!“

На април 1945 г. президентът Франклин Д. Рузвелт умира на поста си. Кейси продължава: „Освен ако няма повече даване и вземане, внимание към тези, които произвеждат, с по-добро разпределение на свръхпечалбите от труда, трябва да има по-голям смут в земята.“

Президентът Джон Ф. Кенеди е убит в Далас, Тексас през ноември 1963 г.

Едгар Кейси предсказа падането на комунизма и разпадането на Съветския съюз. Той каза: „Чрез Русия идва надеждата на света. Не по отношение на това, което понякога се нарича комунизъм или болшевизъм — не! Но свобода - свобода! Че всеки човек ще живее за ближния си. Принципът е роден там. Ще отнеме години, за да изкристализира; но от Русия идва отново надеждата на света".

Съветският съюз се разпадна като нация през 1991 г., изостави комунизма и въведе икономическа и политическа свобода.

През 1924 г. Кейси прогнозира, че фондовият пазар ще се срине през 1929 г. и също така научи клиентите си как да се подготвят за срива. Клиентите му обаче не обърнали внимание и загубили всичко, което са имали, когато фондовият пазар се срива.

Той също така прогнозира Голямата депресия, за която казва, че сривът на фондовия пазар е причината и казва, че тя ще отшуми през пролетта на 1933 г. – така и става.

Кейси прогнозира през март 1935 г., че много чужди нации ще имат революции, освен ако няма повече духовно отношение. През 1936 г. избухва Гражданската война в Испания, Япония нахлува в Китай, Италия нахлува в Етиопия и Йосиф Сталин провежда Големите чистки в цяла Русия.

Едгар Кейси прогнозира през януари 1934 г., че Адолф Хитлер ще се изкачи на власт, за да управлява Германия. Кейси заяви, че „империализмът навлиза“. След това, през август 1935 г., той прогнозира, че Хитлер ще остане на власт, докато „дойде сваляне или външна война“.

През 1932 г. Кейси прогнозира, че евреите ще се завърнат в Израел и ги съветва да гледат на антисемитизма в Европа като на време за изпълнение на библейското пророчество за тяхното завръщане.

След това израелската нация беше възстановена през май 1948 г., както предсказа Кейси, което беше последвано от война между Израел и заобикалящите го арабски страни.

По времето на Съветския съюз Едгар Кейси прогнозира, че Русия един ден ще бъде съюзник на Съединените щати. Той каза: „... защото предстоят промени, това може да е сигурно - еволюция или революция в идеите на религиозната мисъл. Основата му за света в крайна сметка ще излезе от Русия. Не комунизъм, не! А по-скоро това, което е в основата на същото, както е учил Христос - неговият вид комунизъм".

Предсказанието се сбъдва след разпадането на Съветския съюз през 1991 г., което Кейси също предрича.

Едгар Кейси описва концепцията за изместването на полюса в резултат на това, че земната кора се движи независимо от ядрото, за да донесе различна повърхностна площ над оста на въртене в края на 20-те и началото на 30-те години на миналия век. Този процес получава все повече внимание от страна на геофизиците.

Той прогнозира, че промените на земната повърхност ще започнат между 1958 и 1998 г. Причината за промените е изместването на световните магнитни полюси около 2000 г. Кейси каза, че когато това се случи, това ще доведе до промени в световния климат: „...където е имало хладен или полутропичен климат, ще има по-тропичен и ще растат мъх и папрат.“

Според Центъра за космически полети Годард на НАСА нещо е променило гравитационното поле на Земята, което е приближило магнитните полюси един до друг през 1998 г. Това потвърждава прогнозата на Кейси за смяна на полюсите.

