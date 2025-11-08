Любопитно

Атижа: Какво се случва с Марио от Big Brother? Никой не знае! (ВИДЕО)

8 ноември 2025, 18:13
Четирима съквартиранти се борят за оставане в Big Brother
Защо Кристиан от “Игри на волята” остави живота си в Ню Йорк, за да се върне в малкото селце Аканджиево? (ВИДЕО)
Фермерът Кристиан отпадна от “Игри на волята” след зрелищна елиминационна битка
Цецо от Big Brother: Притеснявах се как мама ще реагира на коментарите на Мути! (ВИДЕО)
Поглед към грандиозния египетски музей – най-големият в света, посветен на една цивилизация
Кога е по-подходящо да тренираме - сутрин или вечер?
Изненадващо предателство изпрати Ивайло и Кристиан на елиминации в “Игри на волята”
Родовите травми – невидимата нишка в нашия живот

Т я е един от най-коментираните участници в историята на Big Brother! Провокативната Атижа е гост в ексклузивния епизод на подкаста “Голямата сестра”, за да разкрие какво е искреното ѝ мнение за съквартирантите, които ще се борят за победата в новия сезон на формата.

Атижа е категорична, че нейният най-голям фаворит е Давид Бет - младият мъж, роден в Германия и завърнал се в България да следва мечтите си. Тя се припознава в него по начина, по който говори на развален български език. Атижа коментира без цензура какво мисли за плейбоя в Къщата Стефан Стоянов, за красивата Сияна и за агресията на Иван.

Звездата от Big Brother коментира и номинираните за изгонване - Ебру, Елена, Стоянов и Стефан. Тази вечер от 21:00 часа на живо по NOVA ще разберем кой е поредният съквартирант, който напуска Къщата.

Поп фолк дивата е категорична, че участието в Big Brother ти дава много възможности да изкарваш пари, стига да искаш да монетизираш известността. Примери за това са самата Атижа, чиито участия са се увеличили значително, както и Виктор, Беба, Ивонне и Георги Марков. На въпрос от водещата Елена Сергова какво се случва с миналогодишния победител Марио, Атижа отговори, че никой не е наясно какво точно се случва с него, освен че вече си има приятелка. Потънал ли е в неизвестност Марио?

Атижа открехна вратата и разказа за своята връзка с мега звездата на българската музика Азис. Тя сподели, че много обича Азис и той е изключително близък. Тя за първи път разкри, че с краля на поп фолка са обмисляли да сключат брак и да направят две сватби - в България и в САЩ. Романтични ли са отношенията помежду им или са просто приятели? Атижа коментира в епизода на подкаста “Голямата сестра”!

Защо Атижа обича да се облича провокативно? Какво мисли майка ѝ за стила ѝ и голите снимки с Азис? И какво каза певицата за най-коментирания съквартирант този сезон - Мути Мутиев?

Гледайте епизода на "Голямата сестра Podcast" в Nova Play, Vbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във Facebook, Instagram и TikTok.

Атижа Big Brother Подкаст Голямата сестра Съквартиранти Поп фолк Азис Нов сезон
