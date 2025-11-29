433 Ерос - Първият открит от човека астероид се завръща този уикенд

В реме е отново да поздравим един стар приятел. Първият околоземен астероид, открит някога от хората – 433 Ерос – ще направи близко прелитане покрай Земята този уикенд и би трябвало да остане видим няколко седмици за всеки, който разполага с що-годе приличен телескоп.

433 Eros: First Near-Earth Asteroid Ever Discovered Will Fly By Earth This Weekend – And You Can Watch Ithttps://t.co/vDJglje3rc — IFLScience (@IFLScience) November 28, 2025

В неделя, 30 ноември 2025 г., Ерос ще прелети на около 60 милиона километра (37,2 милиона мили) от Земята – или около 0,4 астрономически единици (разстоянието между Земята и Слънцето). Това е напълно безопасна дистанция, но достатъчно близка, за да се насладим на гледката.

Каменистият астероид ще премине само на няколко градуса от сияйната сърцевина на галактиката Андромеда – нашата най-близка галактическа съседка. Тъй като тази летяща скала е сравнително голяма – около 34×11×11 километра – тя ще свети ярко в продължение на няколко седмици и би трябвало да е видима с умерен 60-милиметров телескоп.

Here's the raw data I captured last night showing asteroid 433 Eros (see bottom left) passing near Andromeda. Resting on the surface of Eros is the NEAR Shoemaker spacecraft which landed 12 February 2001. This timelapse spans four hours during which Eros traveled 218,000 miles. pic.twitter.com/D4MG8gDxrm — Michael Riffle (@HarrisCountySky) November 28, 2025

Ако не успеете да я наблюдавате лично, проектът Virtual Telescope и Фондацията за астероидите ще излъчват събитието на живо на 30 ноември в 20:00 UTC (15:00 EST) на virtualtelescope.eu .

Ерос е документиран за първи път от астрономи още през 1898 г., което го прави първия открит околоземен астероид. Откритието често се приписва на германския астроном Густав Вит и неговия асистент Феликс Линке от обсерваторията „Урания“ в Берлин, тъй като Вит пръв публикува съобщението за новото небесно тяло, въпреки че то е идентифицирано независимо и от Огюст Шарлоа в обсерваторията в Ница, Франция.

От първото наблюдение насам хората поддържат близка „връзка“ с този космически камък. През 1998 г. космическият апарат NEAR (Near Earth Asteroid Rendezvous) Shoemaker беше изпратен да посети Ерос на разстояние около 3800 километра (2400 мили). С помощта на бордовите инструменти той успя да събере всякакви данни за размера, формата, въртенето и другите характеристики на астероида.

433 Eros is the second-largest near-Earth object. It has an elongated shape and a mean diameter of approximately 16.8 kilometers. This is its size compared to New York City pic.twitter.com/gY7SDxhLvT — Fascinating (@fasc1nate) October 26, 2022

На 14 февруари 2000 г. – подходяща дата за астероид, носещ името на гръцкия бог на любовта – Ерос стана първият астероид, изучаван от собствената си орбита, след като космическият апарат попадна под неговото гравитационно влияние. До 2001 г. NEAR успешно осъществи първото кацане върху повърхността на астероид, с което мисията му приключи – или поне така смяташе НАСА.

За изненада на учените апаратът Shoemaker оцеля след кацането и инструментите му останаха работоспособни. Космическият кораб успя да проведе първия в историята гама-лъчев експеримент от повърхността на небесно тяло, различно от Земята. Това беше важен момент, защото показа, че чувствителни инструменти могат да бъдат поставени директно върху астероид и да събират детайлна информация за неговия състав.

Така че, ако имате късмета да хвърлите поглед към 433 Ерос през следващите седмици, предайте нашите поздрави – и благодарности за цялата наука.