433 Ерос - Първият открит от човека астероид се завръща този уикенд

Астероид 433 Ерос ще прелети на безопасна дистанция от Земята и ще бъде видим в продължение на седмици с аматьорски телескопи

29 ноември 2025, 12:38
433 Ерос - Първият открит от човека астероид се завръща този уикенд
Източник: iStock

В реме е отново да поздравим един стар приятел. Първият околоземен астероид, открит някога от хората – 433 Ерос – ще направи близко прелитане покрай Земята този уикенд и би трябвало да остане видим няколко седмици за всеки, който разполага с що-годе приличен телескоп.

В неделя, 30 ноември 2025 г., Ерос ще прелети на около 60 милиона километра (37,2 милиона мили) от Земята – или около 0,4 астрономически единици (разстоянието между Земята и Слънцето). Това е напълно безопасна дистанция, но достатъчно близка, за да се насладим на гледката.

Каменистият астероид ще премине само на няколко градуса от сияйната сърцевина на галактиката Андромеда – нашата най-близка галактическа съседка. Тъй като тази летяща скала е сравнително голяма – около 34×11×11 километра – тя ще свети ярко в продължение на няколко седмици и би трябвало да е видима с умерен 60-милиметров телескоп.

Ако не успеете да я наблюдавате лично, проектът Virtual Telescope и Фондацията за астероидите ще излъчват събитието на живо на 30 ноември в 20:00 UTC (15:00 EST) на virtualtelescope.eu.

Ерос е документиран за първи път от астрономи още през 1898 г., което го прави първия открит околоземен астероид. Откритието често се приписва на германския астроном Густав Вит и неговия асистент Феликс Линке от обсерваторията „Урания“ в Берлин, тъй като Вит пръв публикува съобщението за новото небесно тяло, въпреки че то е идентифицирано независимо и от Огюст Шарлоа в обсерваторията в Ница, Франция.

От първото наблюдение насам хората поддържат близка „връзка“ с този космически камък. През 1998 г. космическият апарат NEAR (Near Earth Asteroid Rendezvous) Shoemaker беше изпратен да посети Ерос на разстояние около 3800 километра (2400 мили). С помощта на бордовите инструменти той успя да събере всякакви данни за размера, формата, въртенето и другите характеристики на астероида.

На 14 февруари 2000 г. – подходяща дата за астероид, носещ името на гръцкия бог на любовта – Ерос стана първият астероид, изучаван от собствената си орбита, след като космическият апарат попадна под неговото гравитационно влияние. До 2001 г. NEAR успешно осъществи първото кацане върху повърхността на астероид, с което мисията му приключи – или поне така смяташе НАСА.

За изненада на учените апаратът Shoemaker оцеля след кацането и инструментите му останаха работоспособни. Космическият кораб успя да проведе първия в историята гама-лъчев експеримент от повърхността на небесно тяло, различно от Земята. Това беше важен момент, защото показа, че чувствителни инструменти могат да бъдат поставени директно върху астероид и да събират детайлна информация за неговия състав.

Така че, ако имате късмета да хвърлите поглед към 433 Ерос през следващите седмици, предайте нашите поздрави – и благодарности за цялата наука.

Източник: iflscience    
433 Ерос Астероид Околоземен астероид Близко прелитане Наблюдение с телескоп NEAR Shoemaker Кацане на астероид Астрономия Предаване на живо Космос
