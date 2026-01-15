Любопитно

Ариана Гранде: Мак Милър ме насърчи да бъда себе си

„Никога не съм говорила за това, но всъщност Малкълм, когото може би познавате като Мак, ме насърчи да бъда себе си“, сподели Гранде

15 януари 2026, 11:40
Източник: Getty Images

А риана Гранде казва, че Мак Милър ѝ е помогнал да намери себе си – от кестенявата коса до всичко останало.

Звездата от „Злосторница“ (Wicked), на 32 години, разказа за влиянието на покойния рапър върху кариерата ѝ по време на участие в университета Чапман през декември за подкаста "Awards Chatter" на "The Hollywood Reporter", който беше излъчен тази седмица, предаде Page Six.

Тя направи редки коментари за бившия си приятел, разкривайки за първи път, че Милър я е насърчил да възвърне естествения си кестеняв цвят и R&B звучене, докато преминава от дните си в Nickelodeon.

„Никога не съм говорила за това, но всъщност Малкълм, когото може би познавате като Мак, ме насърчи да бъда себе си“, сподели Гранде. Той я е успокоил, „че е добре да се отърси от този образ и да приеме кестенявата си коса и да прави поп музика с R&B влияние и да се отдели и да направи смелото нещо.“

Гранде и Милър за първи път си сътрудничат по нейния пробивен сингъл от 2013 г. „The Way“ от дебютния ѝ албум „Yours Truly“, който излезе през август 2013 г. Двойката не оповести публично връзката си до септември 2016 г., три години след началото на тяхното музикално партньорство, но тя е усещала влиянието на Милър от самото начало.

„Това също е част от причината, поради която толкова много исках да го помоля да бъде част от песента“, обясни носителката на награда „Грами“. „Не само защото той беше толкова перфектен за нея, но и защото чувствах, че на него дължа откриването на моя звук.“

Двойката се среща до май 2018 г., разделяйки се приятелски преди смъртта на Милър от случайно предозиране през септември 2018 г. на 26-годишна възраст.

Гранде започва да боядисва косата си червена през 2009 г. за ролята си на Кат Валънтайн в сериала на Nickelodeon „Победителка“ (Victorious) и поддържа цвета до отмяната на спин-офа „Сам и Кат“ (Sam & Cat) през 2014 г. През последните години тя разделя времето си между снимки през седмицата и музикални изпълнения през уикендите.

„Мисля, че определено имаше време, когато беше трудно да се правят [актьорство и музика] едновременно“, спомни си Гранде. Тя тонирала косата си в кафяво в петък вечер, след като приключила със снимките, след което правела избистрящ изплакване късно в неделя, за да възстанови червения цвят за 6 сутринта в понеделник.

„Това напълно унищожи косата ми“, написа Гранде в вече изтрита публикация в Instagram през 2014 г., обяснявайки защо винаги носи характерната си конска опашка.

Оттогава певицата е прегърнала естествения си кестеняв оттенък, показвайки богат, топъл цвят на косата през октомври, след като прекара три години като блондинка за ролята си в „Злосторница“. Тя каза в предаването "Zach Sang" през 2020 г., че червената коса представлява Кат Валънтайн, героиня, която обича, но „не съм аз“.

Източник: Page Six    
