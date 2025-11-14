Фен нападна Ариана Гранде на премиера, Синтия Ериво се намеси

А риана Гранде беше нападната от фен, докато вървеше по червения килим на премиерата в Сингапур на новия си филм Wicked: For Good в четвъртък. 32-годишната актриса вървеше до своята колежка Синтия Ериво (38 г.), която смело скочи пред нея, когато видя мъж да тича към тях, съобщава Daily Mail.

Видеото, което беше широко разпространено онлайн, показва как мъжът се хвърля към Ариана и я прегръща, докато тя се опитва да се освободи, в парка Universal Studios. Предвид охраната,

Синтия, която играе Елфаба във филма, застана между приятелката си и мъжа, опитвайки се да го блокира и сякаш му крещеше нещо.

Малко след това група охранители дръпнаха мъжа настрани, оставяйки видимо разтърсената Ариана, която беше успокоявана от Синтия.

Мъжът носеше бяла тениска и къси панталони, а дългата му черна коса имаше сини кичури. Той беше бързо разпознат като известния австралийски нарушител на червените килими Джонсън Уен, известен онлайн и като Pyjama Man. Той е споделял видеа, след като е притеснявал други знаменитости, като Кейти Пери, The Weeknd и дуета Chainsmokers, по сходен начин по време на техни участия. Уен сподели клипове от момента в Instagram Story, пишейки: „Скъпа Ариана Гранде, благодаря ти, че ми позволи да скоча на жълтия килим с теб“.

Зловещи видеа, заснети преди той да прескочи ограждение, за да стигне до Ариана, го показват да казва, че това е „мечтата му“

– да се срещне с актрисата. Застанал под плакат на Ариана от Wicked, Уен казва: „Чувствам се сякаш сънувам. Това е най-добрата ми приятелка Ариана Гранде и аз ще се срещна с нея. Мечтая за това“, след което избухва в театрален смях.

This is assault. Touching, and grabbing people without their consent is assault. Ariana Grande was assaulted and the person who did it thinks he’s cool for doing it. I’m so fucking livid. The entitlement of “fans”is grotesque.



I’m glad Cynthia Erivo was there, I’m glad… pic.twitter.com/4JFfJE0mpU — 𝙻𝚎𝚊𝚟𝚎𝙷𝚎𝚊𝚛𝚍𝙰𝚕𝚘𝚗𝚎 🇨🇦 (@LeaveHeardAlone) November 13, 2025

След случката Уен публикува в своите истории в Instagram, че е „свободен“, след като фенове на Ариана го видяха как е повален на земята от охраната. Бесни, те му писаха, че трябва да се „срамува“ от „отвратителното си поведение“.

Премиерата в Сингапур е единствената спирка в Азия в международното турне за промоция на филма, което приключва в Ню Йорк на 17 ноември.

Уен по-рано обеща да спре да нахлува в пространството на знаменитостите, след като беше обвинен за прекъсване на концерт на Кейти Пери в Сидни през юни. Той беше обвинен в две нарушения – незаконно влизане в затворено пространство и възпрепятстване на човек в изпълнение на служебни задължения. Беше освободен под гаранция и трябва да се яви в местния съд в Бърууд на 23 юни. Уен получи и забрана да влиза в Sydney Olympic Park за шест месеца.

През 2020 г. той получи глоба от 250 долара за висене от мост в Бризбейн, а през 2021 г. с 220 долара за нахлуване на терена по време на мач по ръгби. В Instagram биографията си се хвали, че е „най-мразеният трол“ и „2023 World Cup Final Pitch Invader“.

Той каза пред 9News, че го прави за забавление и обича тръпката от нахлуването. Уен разказва: „Казах ѝ на Кейти Пери „нека се кача на сцената с теб“, но тя се изплаши, когато разбра, че не съм изпълнител. Щях да направя Fortnite движения, но охраната дойде твърде бързо“. Уен, който настоява, че „не е заплаха“, е нахлувал и на Олимпийските игри в Париж, Световното първенство за жени във футбола и финала на Световната купа по крикет в Индия.

След инцидента в Сингапур Ариана изглеждаше разтърсена и се виждаше как поема дълбоки вдишвания, докато върви до Синтия по килима.

Ариана е говорила преди за своите борби с посттравматично стресово разстройство след бомбения атентат на нейния концерт в Манчестър през 2017 г., при който загинаха 22 души.

Тя каза пред British Vogue през 2018 г.: „Да, това е реално. Знам, че онези семейства, моите фенове, всички там преживяха огромна травма. Трудно е да се говори за това, защото толкова много хора понесоха тежки загуби… Чувствам, че дори не трябва да говоря за собствения си опит. Не знам дали някога ще мога да говоря за това, без да плача“.

В същото интервю тя разказа и за своите продължаващи борби с тревожността. „Мисля, че много хора имат тревожност, особено сега… Моята тревожност има тревожност. Винаги съм имала тревожност. Никога не съм говорила за това, защото мислех, че всички я имат, но когато се прибрах от турнето, беше най-силната, която някога съм изпитвала“.

Няколко години по-късно, през 2020 г., тогавашният мениджър на Ариана, Скутър Браун, разкри, че певицата все още „страда“ на третата годишнина от атентата. Той каза, че поп звездата продължава да се бори с ПТСР. Скутър, който заедно с Ариана посети пострадалите семейства в болницата в Манчестър след атаката, сподели: „Тя има ПТСР, все още страда и до днес“.

Девет месеца след атентата, Скутър разказа в подкаст, че Ариана е плакала „дни наред“, след като научила, че нейни фенове са загинали.

„Тя плака с дни, почувства всичко – всяко лице, което обявиха, всяко име носеше в сърцето си. Всеки миг емоция, защото такава е тя“. Той си спомни, че посещенията им при семействата в следващите дни били „най-трудните два часа от живота ни“.

„След първото семейство трябваше да ѝ помогна – тя беше съсипана, а аз бях изгубен. Беше изключително трудно. Но всеки път си припомняхме, че можем да се приберем. Нашите близки все още ще бъдат там. Онази майка няма да се прибере никога. Онази дъщеря няма да се прибере. Онзи син няма да се прибере. Онзи баща няма да се прибере“.