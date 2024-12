Изгубеното бойно поле на Александър Велики е открито

А рхеолози твърдят, че са идентифицирали мястото, където преди повече от 2300 години се е състояла една от най-значимите битки на Александър Велики.

Изследователският екип е открил точното местоположение на древното бойно поле край река Бига в провинция Чанаккале, Северозападна Турция, съобщи местната медия Türkiye Today. В древността реката е била известна като Граникус.

Битката при Граникус, състояла се през 334 г. пр.н.е., е първата значителна победа на Александър по време на похода му срещу персийската Ахеменидска империя. Тази битка е исторически важна, тъй като поставя началото на завладяването на Мала Азия от легендарния пълководец - исторически регион, който съответства на по-голямата част от днешна Турция.

Успехът му в тази битка проправя пътя за последващи победи, които в крайна сметка водят до падането на Персийската ахеменидска империя. В крайна сметка той полага основите на елинизацията на големи части от Азия, което ще има трайно въздействие върху регионите, които Александър завладява.

Александър Велики управлява древното Македонско царство, разположено в североизточната част на гръцкия полуостров, между 336 г. пр.н.е. и смъртта си през 323 г. пр.н.е. на 32-годишна възраст.

