„Направил е някои ужасни неща": Наистина ли Александър Велики е бил толкова велик

Д о смъртта си, едва 32-годишен, Александър Велики преначертава картата на северното полукълбо, завладява земи на три континента и управлява държави от Египет до днешна Индия - преди повече от 2000 години.

След смъртта му през 323 г. пр.н.е. светът е обсебен от Александър Велики, който на 20-годишна възраст тръгва от своето царство Македония (в днешна Гърция), за да завладее могъщата Персийска империя. Той стига до река Инд в днешен Пакистан и дори преминава през днешна Индия, преди да умре във Вавилон в днешен Ирак.

Повече от 2000 години по-късно пътешествениците все още могат да видят наследството му в страни като Египет, Турция и Пакистан - както и в Гърция, разбира се, където през 2024 г. археолозите отварят за посетители кралския дворец Айгай. Дворецът е бил церемониалният център на македонската династия и Александър е коронясан тук след убийството на баща му Филип II. По света има още десетки обекти, където посетителите могат да се доближат до човека - и до мита.

Мистериозна смърт

Това, което Александър постига за 32 години, е „уникално“, казва Пол Картлидж, почетен професор по гръцка култура в Кеймбриджкия университет, който добавя, че македонецът „преначертава картата на света“ със сила, докато баща му винаги е опитвал първо дипломацията.

Коронован за македонски цар през 336 г. пр.н.е. на 20-годишна възраст, Александър прекарва само две години в Европа след убийството на Филип, като укрепва управлението си и потушава бунтове в Южна Гърция и на Балканите.

След това, през 334 г. пр.н.е., повежда армията си към Азия, за да изпълни амбицията на Филип да завладее Персийската империя - най-голямата в света по онова време.

В продължение на 10 години, воювайки на територията на днешна Турция, Близкия изток и чак до Афганистан и Пакистан, Александър разгромява персийския цар Дарий III и завзема империята за себе си. Територията му вече се простирала от Адриатическо море до река Инд, а той бил само на 30 години.

Оттам той навлиза в Индийския субконтинент и в съвременната пакистанска провинция Пенджаб, където прави нови завоевания, навлизайки в днешна Индия, преди уморената му армия да се разбунтува. Те се връщат обратно, но по пътя към дома Александър е покосен от двуседмична треска и умира във Вавилон.

