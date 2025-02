Археолози откриха средновековен култов обект със златни и сребърни дарове

А рхеолозите са разкрили рядък средновековен култов обект, датиран от VII в., пълен със златни и сребърни дарове, съобщава проучване.

Добре разкопаните култови обекти са от ключово значение за разбирането на променящото се ритуално поведение в периода на християнизация в Европа - дълъг и постепенен процес, протекъл приблизително между I и XV в. Но за съжаление известните примери за такива обекти са рядкост.

Неотдавнашни находки, открити при търсене на метали край село Хезинген в Нидерландия, обаче предизвикаха археологически разкопки, които разкриха останките от открит култов обект от VII век. Тези находки включват група предмети от благородни метали.

„Обектът се състоеше от редица стълбове и голям камък, разположени на поляна в близост до древен пътен възел, на видно място в пейзажа. Златни монети и бижута са били депонирани там на равни интервали от време в продължение на около 100 години“, пишат авторите в изследването, което е публикувано в списание Medieval Archaeology.

Според проучването анализът разкрива също, че на мястото вероятно са били принасяни в жертва и животни.

Treasures of Ancient Rituals: Archaeologists Uncover 7th-Century Cult Site



Archaeologists have uncovered a rare 7th-century medieval cult site with gold and silver offerings. Excavations near the village of Hezingen in the Netherlands revealed the remains of an open-air… pic.twitter.com/FPI9cECV8R