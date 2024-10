Археолози откриха къща на 8000 години на Балканите

А рхеолози са открили останките на „необикновена“ праисторическа къща, която датира отпреди около 8000 години.

Правоъгълното жилище е открито от изследователи на Австрийската академия на науките (ÖAW) в Свиняричка Чука, Сърбия, която се намира в Балканския регион на Югоизточна Европа.

Според експертите находката дава представа за произхода на уседналите общности в Европа и хвърля светлина върху ранните земеделски общества на континента.

Archaeologists discover 8,000-year-old house: 'Extraordinary'

„The latest findings from Svinjarička Čuka challenge traditional assumptions that people in the region during the early Neolithic were nomadic or only settled in one place seasonally.“ https://t.co/dXL05kZex0