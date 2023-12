Ани: Призрачният град с 1001 църкви

З а първи път споменат през V-ти век от арменски хронисти, „призрачният град“ Ани е описан като могъща крепост на върха на хълм, която била владение на арменската династия Камсаракан. От този момент нататък и през цялото си съществуване, мястото имало бурна история: сменила се властта няколко пъти, издържало няколко обсади, кланета, земетресения и грабежи - което доведе до изоставянето му. Въпреки това на града се гледало като на място с изключителна красота, архитектурно чудо и богата история както турците, така и за арменците.

Въпреки че остава спорна точка между тези две националности, в момента се реставрира като важна част от световната история, a през 2016 г. градът беше признат за обект на световното наследство на ЮНЕСКО.

Разрастването на арменската столица

През IX-ти век Ани бил включен в териториите на арменската династия Багратуни. По онова време столицата била преместена от Багаран в Ширакаван, а след това в Карс. Накрая я преместили в Ани през 961 г.

По това време Ани започнала бързото си разширяване и през 992 г. арменският католикосат, йерархичният престол на апостолската църква, преместил седалището си в Ани. До началото на XI-ти век населението на Ани надминало 100 000 души и той станал известен като „града на четиридесетте порти“ и „града на хиляда и една църкви“.

Ani (Անի) is a ruined medieval Armenian city now situated in Turkey's province of Kars. During 961-1045, the "City of 1001 Churches" was the capital of the Bagratid Armenian Kingdom that covered much of present-day Armenia & eastern Turkey with an estimated population of 100,000. pic.twitter.com/qcHZtL0Xt1 — Purpura (@Purpura57912934) February 25, 2020

Ани също станал мястото на кралския мавзолей на кралете Багратуни на Армения. В средата на XI-ти век крал Гагик II се противопоставил на няколко византийски армии и успял да ги отблъсне за известно време. Въпреки това през 1046 г. Ани се предал на византийците и в града бил назначен византийски управител.

Ани като превзет и оспорван град

През 1064 г. голяма селджукска армия атакувала Ани и след 25-дневна обсада градът бил превзет, а населението му унищожено. През 1072 г. селджуките продали Ани на Шададидите - мюсюлманска кюрдска династия. По това време Шададидите прилагали помирителна политика към преобладаващо арменското и християнско население на града. Но хората намерили новите си владетели за твърде нетолерантни и се обърнали към християнското кралство Грузия.

The Armenian city of Ani during its height in the early 11th century. Ani was the cultural, economic, & political center of medieval Armenia. Let’s explore the “City of 1,001 Churches.” pic.twitter.com/ltMp9vrSTk — Varangian Chronicler (@Varangian_Tagma) February 23, 2022

Между 1124 и 1209 г. градът се движел напред-назад между грузинците и Шададидите многократно, докато накрая не бил превзет от грузинците. През 1236 г. монголите превзели града и избили голяма част от населението му. До XIV-ти век град Ани бил под контрола на местни турски династии и скоро станал част от Османската империя. Земетресение опустошило мястото през 1319 г., сривайки града в село. През 1735 г. мястото било напълно изоставено, когато последните монаси напуснали манастира.

Ани - Призрачен град с религиозни руини

Наричан „градът на хиляда и една църкви“, археолозите са открили най-малко 40 църкви, параклиси и мавзолеи, всички проектирани от най-големите архитектурни и художествени умове на времето си.

Катедралата на Ани се издига над града въпреки срутения си купол и разрушената северозападна част, тя си остава внушителна по мащаби. Завършена е през 1001 г. по времето на арменския крал Гагик I, на върха на просперитета на града, тя била проектирана от известния арменски архитект Трдат, който също служил на византийците, като им съдействал за поправянето купола на Света София.

Църквата на Изкупителя е останала и до днес като половината от нея е подпряна на скеле. По онова време обаче това било архитектурно чудо с 19 арки и купол, всички направени от местен червеникаво-кафяв вулканичен базалт. В тази църква се съхранява и частица от истинския кръст, на който бил разпнат Иисус Христос.

Church of St. Gregory of the Abughamrents in the ancient medieval Armenian city of Ani. pic.twitter.com/MjBceqC4PB — INVICTVS (@svtcivni) May 29, 2021

През X-ти век църквата "Св. Григорий от Абугамрентистите" била построена като 12-странен параклис с купол, издълбан със слепи аркади. В началото на XX-ти век бил открит мавзолей, заровен под северната страна на църквата, вероятно съхраняващ останките на принц Григор Пахлавуни. За съжаление, както много от местата в Ани, гробът на принца е бил разграбен.

Под контрола на Шададидите били издигнати сгради като джамията Манучихр. Минарето все още стои от времето, когато джамията била първоначално построена в края на XI-ти век, кацнало на ръба на скала.

Първоначалното предназначение на джамията се оспорва от арменци и турци. Някои смятат, че някога сградата служила като част от двореца на арменската династия Багратиди и по-късно била превърната в джамия. Другата страна на аргумента поддържа тезата, че структурата първоначално била построена като джамия и е била първата такава в Анадола.

Борба за запазване

През 1892 г. били проведени първите археологически разкопки в прочутия призрачен град Ани, спонсорирани от Академията на науките в Санкт Петербург и ръководени от Николас Мар. По време на тези разкопки били разкрити множество сгради, описани и документирани в академични списания и представени в пътеводители, като по този начин целият обект бил проучен. Били предприети спешни реставрации на сградите, които били най-застрашени от срутване и бил създаден музей в джамията Минучихр и специално построена сграда, в която били събрани хиляди предмети, открити по време на разкопките.

The Church of Saint Sarkis in Degor (Տեկորի Եկեղեցի) is an Armenian church built in the 5th century near the city of Ani, Armenia. Inscriptions found from the 480s at this church are one of the oldest Armenian writings found. Currently in Turkey, it was demolished in the 1960s. pic.twitter.com/tflLy7UeoZ — Armenian History (@ArmenianHist) May 11, 2018

През Първата световна война около 6000 артефакта били преместени от музея в колекцията на Държавния музей на арменската история в Ереван. Това, което останало в Ани, в крайна сметка било разграбено или унищожено. Капитулацията на Турция в края на войната довело до връщането на Ани под арменски контрол. Но през 1921 г. градът станал част Република Турция.

Днес турско-арменското напрежение предизвиква горещи спорове по въпроса. Въпреки това продължават усилията на археолози и активисти за запазването на руините. Историците отдавна спорят за историческото значение на Ани и в резултат на техните усилия археологическият обект е признат за обект на световното наследство на ЮНЕСКО.

Усилията по реставрацията на града започнаха през 2011 г. от Световния фонд на паметниците в партньорство с турското Министерство на културата и те може да успеят да запазят това, което е останало от града-призрак.