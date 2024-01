"Мисля, че ще умра": Инфлуенсърка е осъдена за хладнокръвно двойно убийство

Ж ена, обявена в съда за "хладнокръвен убиец" за смъртта на двама мъже, се похвали със славата си в TikTok пред полицейски служители.

24-годишната инфлуенсърка Махек Бухари беше обявена от съда за "хладнокръвна убийца" заради участието си в заговор за убийство, отнел живота на двама души.

В катастрофа загиват Сакиб Хюсеин, 21 г., и Хашим Иджазудин, 21 г.

Бухари ще бъде част от новия сериал на ITV, който разказва за престъпления от TikTok: Тя беше осъдена за убийството на бившия любовник на омъжената си майка и неговия приятел, предава Daily Mirror.

Инфлуенсърката, която има повече от 160 000 последователи в социалните медии, е замислила план да накара Хюсеин да замълчи, когато той заплашва, че ще публикува снимки и видеоклипове, за да разкрие дългогодишната му афера с майка ѝ

Във видеоклип от полицейски разпит през февруари 2022 г. Бухари казва: "Не знам дали трябва да го споменавам сега, но аз съм инфлуенсър в социалните медии".

Размишлявайки върху коментара, инспектор Марк Париш разказва в документален филм на ITV: "Бухари беше повече от щастлива да ни разкаже за начина си на живот в TikTok и Instagram. Не беше нужно да я питаме."

Бухари е имала повече от 160 000 последователи в TikTok, печелила е доходи от промотиране на различни марки, като са ѝ плащали да ходи на ПР събития с 46-годишната си майка Ансрин.

Връзката на Ансрин със Сакиб Хюсеин е причина Бухари да бъде вкарана в затвора за две убийства.

Сакиб и Ансрин са имали връзка, а когато тя я прекратява, той я заплашва, че ще изпрати снимки на съпруга ѝ.

Бухари примамила Хюсеин на паркинг в Лестър, като му обещала да му плати 3000 лири. Но Хюсеин и Иджазудин попаднали в засада на маскирана банда, наета от Бухари.

Те били преследвани, преди да се блъснат в дърво и колата да избухне в пламъци.

По време на преследването Хюсеин се обадил на телефон 999 и казал на оператора, че хора в две коли се опитват да ги избутат от пътя и да ги убият.

