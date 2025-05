Амбър Хърд стана майка на близнаци

А мбър Хърд обяви раждането на своите близнаци – момиченце и момченце – в емоционална публикация в Instagram, посветена на Деня на майката.

39-годишната актриса разкри, че е посрещнала дъщеря си Агнес и сина си Оушън, допълвайки, че вече е майка на три деца, заедно с четиригодишната Уна. В публикацията тя споделя размисли за изграждането на семейство по свои собствени условия, въпреки предишни трудности със забременяването.

„Денят на майката през 2025 г., който никога няма да забравя. Тази година съм неописуемо въодушевена, че празнувам завършването на семейството, което се стремях да изградя години наред. Днес официално споделям новината, че посрещнах близнаци в бандата на Хърд. Дъщеря ми Агнес и синът ми Оушън държат ръцете (и сърцето ми) пълни. Когато родих първото си момиченце Уна преди четири години, светът ми се промени завинаги. Мислех, че не мога да се пръсна от по-голяма радост. Е, сега се пръскам три пъти!!! Да стана майка сама и по собствени правила, въпреки собствените си проблеми с фертилитета, беше най-смиряващото преживяване в живота ми. Безкрайно съм благодарна, че успях да избера това отговорно и обмислено. На всички майки, където и да сте днес и както и да сте стигнали дотук – моето мечтано семейство и аз празнуваме с вас. Винаги с обич, AХ.“

Още през декември Хърд обяви, че очаква второто си дете, което по-късно се оказа, че са близнаци.

„Бременността е още в доста ранен етап, така че ще оцените, че на този етап не искаме да разкриваме прекалено много подробности. Достатъчно е да кажем, че Амбър е много щастлива – както за себе си, така и за Уна Пейдж“, заяви нейният представител пред People.

Амбър Хърд беше омъжена за звездата от „Карибски пирати“ Джони Деп в периода 2015–2017 г. Двамата бяха въвлечени в широко отразен съдебен процес за клевета през 2022 г. В резултат актрисата беше осъдена да плати 10 милиона долара обезщетение за вреди и 350 000 долара наказателно обезщетение – сума, която тя твърди, че не е могла да покрие.

Същевременно, съдебното жури присъди и 2 милиона долара на Хърд по насрещен иск, заведен срещу Деп.

Към момента изглежда, че актрисата е необвързана, но не е ясно дали е родила близнаците самостоятелно или с партньор. Последно бе свързвана с операторката Бианка Бути, а в миналото е имала връзки с Илон Мъск и Вито Шнабел. С Мъск бяха в нестабилна връзка между 2016 и 2018 г.

Миналия месец отново се появи съдебна декларация от 2022 г., в която близка приятелка на сестрата на Хърд – Уитни – твърди, че актрисата и Илон Мъск са планирали да имат деца заедно.

Според Дженифър Хауъл, двамата са създали общи ембриони, като Мъск впоследствие се е опитал да ги унищожи, докато Хърд е искала да ги запази, за да има дете. Тази декларация в крайна сметка не бе приета като доказателство в делото, след като адвокатите на актрисата твърдяха, че е била получена под фалшив претекст. По-късно обвинения бяха насочени и към правния екип на Деп за изтичане на документи.

Спекулациите около евентуални деца между Мъск и Хърд отново се разгоряха, след като изтече информация, че Мъск – който вече има поне 14 деца от четири различни жени – цели да създаде „легион“ от наследници и е сключил поверителни финансови споразумения с няколко от майките.

