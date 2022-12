Амбър Хърд подписва споразумение с Джони Деп

А мбър Хърд обяви, че подписва споразумение по делото за клевета с бившия си съпруг Джони Деп, съобщиха световните агенции.

Актрисата публикува пост в Instagram, от който става ясно, че тя ще приеме решението на съда по делото срещу нея, заведено от бившия ѝ съпруг Джони Деп.

