Почина актриса от "Двама мъже и половина"

Н а 77-годишна възраст почина актрисата Кончата Феръл, изиграла емблематичната роля на домашната помощница Бърта в сериала "Двама мъже и половина", съобщи мениджърът й Дан Спайло.

Смъртта ѝ, настъпила в болница "Шърман Оукс" в Лос Анджелис, бе потвърдена и от дъщерята на Саманта Андерсън.

През кариерата си, продължила пет десетилетия, Феръл получава три номинации за наградата "Еми". Тя има изяви и на театралната сцена, за които получава награда през 1974 г.

Най-известна е с ролята си на киселата, устата и безцеремонна Бърта - домашна помощница в къщата на плажа в Малибу на Чарли Харпър (изигран от актьора Чарли Шийн) - позастарял богат ерген, пияница и развратник с успешна кариера като автор на рекламни и детски песнички. Тя участва в над 200 епизода на "Двама мъже и половина" от 2003 до 2015 г., превъплъщавайки се в образа на колоритно старо хипи с влечение към наркотиците, бъркането в чужди дела и правенето на саркастични забележки.

Феръл бе приета в болница през декември миналата година с бъбречна инфекция. През май получи сърдечен удар и бе в интензивно отделение в продължение на четири седмици.

"Натъжени сме, че загубихме Кончата Феръл и сме благодарни за годините, през които ни разсмиваше в образа на Бърта, която ще живее вечно", написа в Twitter студио "Уорнър брадърс", което бе продуцентската компания на сериала.

