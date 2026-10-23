Свят

Axel Springer съкращава 100 служители в Telegraph в ход към „глобален бизнес, задвижван от AI“

Новият собственик на Daily Telegraph, Axel Springer, предприема мащабни съкращения като част от нова стратегическа визия. Целта е вестникът да се трансформира в „глобален, задвижван от AI премиум медиен и разузнавателен бизнес“.

Василена Г. Василева Василена Г. Василева

23 октомври 2026, 16:07
Axel Springer съкращава 100 служители в Telegraph в ход към „глобален бизнес, задвижван от AI“
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Източник: ThinkStock/Getty Images

Новите собственици на Daily Telegraph, европейската медийна група Axel Springer, предприеха мащабни съкращения на персонал, обявявайки стратегическа трансформация на изданието. Според вътрешнофирмена комуникация, цитирана от The Guardian, целта е вестникът да се превърне в „глобален, задвижван от изкуствен интелект премиум медиен и разузнавателен бизнес“.

По време на общо събрание и в имейл до целия персонал в петък сутринта е било съобщено, че изданието ще разчита все повече на технологии, данни и изкуствен интелект, за да „преоткрие изживяването на читателите“. Според наличната информация, около 100 души са загубили работата си в резултат на реорганизацията, което представлява значителна част от служителите на вестника. Тези съкращения са част от по-широка стратегия за модернизация и дигитализация на медията.

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Някои от служителите са били уведомени за уволнението си в четвъртък, докато други са получили обаждания и имейли в петък сутринта. Източник от редакцията описва атмосферата като „подобна на морга“, като се съобщава, че висши мениджъри са били разплакани, докато са съобщавали новината на своите колеги, което подчертава емоционалното въздействие на тези промени върху работната сила.

Нова стратегия и международна експанзия

В съобщението си главният изпълнителен директор Каролин Хулсхоф Пол посочва, че „следващата глава“ от историята на Telegraph ще се фокусира върху нови потоци от приходи, за да се осигури финансовата устойчивост и растеж на изданието. Сред тях са изброени „видео, аудио, пъзели, събития, B2B, лицензиране, търговия и нови продукти“, което показва стремеж към диверсификация на предлаганото съдържание и услуги. Компанията ще се концентрира и върху разрастването на международната си аудитория, „особено в областта на външните работи, отбраната и бизнеса“, което предполага фокус върху теми с глобален интерес и потенциал за по-широко разпространение.

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Придобиването на Telegraph от Axel Springer стана факт през юни за сумата от 575 милиона британски лири, слагайки край на тригодишен период на несигурност за изданието. С тази сделка вестникът се присъедини към портфолио, включващо германските издания Bild и Die Welt, както и дигиталните медии Politico и Business Insider. Още тогава Матиас Дьопфнер, главен изпълнителен директор и мажоритарен акционер в Axel Springer, заяви намерението си да превърне Telegraph във „водещата дясноцентристка медия в англоговорящия свят“, което очертава амбициозна политическа и пазарна насоченост.

Обосновка на промените

Каролин Хулсхоф Пол обяснява, че по време на продължителния процес на продажба „Telegraph е имал ограничени възможности да инвестира, да се адаптира и да се движи с темпото, което пазарът изисква“. Тя добавя, че „светът на медиите и технологиите се промени с изключителна скорост“, което налага спешни мерки за адаптация. Според нея, за да се постигне новата амбиция, са необходими промени в организацията, вземането на решения и фокуса на ресурсите, за да може изданието да отговори на съвременните предизвикателства.

„Нашата амбиция е да трансформираме Telegraph от водещ британски вестник в глобален, задвижван от AI премиум медиен и разузнавателен бизнес – изграден върху доверена журналистика, директни взаимоотношения с нашата аудитория и експертиза, която ни отличава“, се казва в изявлението на Пол. Тя подчертава, че организацията „ще използва уверено AI, като същевременно подобрява това, което технологията не може да замени: преценка, оригиналност, смелост и доверие“, което показва балансиран подход към интеграцията на новите технологии.

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Говорител на Telegraph Media Group потвърди думите на Пол и добави: „Днес отбелязваме началото на официален процес на консултации. Това са трудни избори, които вярваме, че са необходими за бъдещето на бизнеса.“ Този коментар подчертава официалния характер на процеса и увереността на ръководството в правилността на взетите решения за дългосрочния успех на медията.

Автор: Василена Г. Василева
Съкращения на персонал Изкуствен интелект Daily Telegraph Axel Springer Медийна трансформация Дигитализация Журналистика Реорганизация Международна експанзия Медиен бизнес
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