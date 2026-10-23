България

„Изборът на България: Седмият президент“ – ексклузивно по NOVA на 25 октомври

Четири специални студиа и над 15 часа програма на живо ще предложи медията в изборния ден

23 октомври 2026, 16:18
„Изборът на България: Седмият президент“ – ексклузивно по NOVA на 25 октомври

Т ази неделя (25 октомври) България решава кой ще бъде новият държавен глава на страната. Рекорден брой кандидатпрезидентски двойки ще се борят да спечелят гласа на българските избиратели, а NOVA ще проследи изборния ден с над 15 часа ефир на живо, четири специални студиа, първи резултати и най-точни анализи. Опитните журналисти на медията ще следят в развитие най-важните събития и ще открехнат завесите на „Дондуков“ 2, за да покажат места, които не са достъпни за всеки.

В решаващото утро на президентските избори - от 06:50 ч. до обедните новини - Марина Цекова и Мариян Станков - Мон Дьо ще посрещнат зрителите във формата “Събуди се с Изборът на България”. Най-важните теми, ексклузивни събеседници, авторитетни анализатори и лидери на обществено мнение ще поставят акцентите в деня на вота. Сред гостите на Марина Цекова ще бъдат певецът Веселин Маринов, психологът Ани Владимирова, свещеникът тиктокър отец Ириней Митов и чужденци, избрали България за своя втора родина. Екипът на предаването е подготвил и една неочаквана тройна комбинация от известни в цялата страна имена. Мариян Станков - Мон Дьо ще бъде в изнесеното студио в сърцето на София, където ще се срещне с „Лекар на годината 2026“ - проф. д-р Калоян Давидов, най-красивата българка Мис България 2026 Камелия Иванова и Радослав Кузманов, по-известен като „човекът с халата“. Репортерите на “Събуди се” - Юлиян Стоянов и Катерина Грънчарова през цялото предаване ще бъдат близо до хората в един специален формат “Студио Z”, където ще представят много интересни теми и истории от живия живот. За най-актуалните новини на всеки кръгъл час ще информира Виолета Манчева.

Най-важните моменти от вота ще покажат Даниела Тренчева и Христо Калоферов в едночасовата обедна емисия новини в 12:00 ч. Актуалната информация ще бъде допълнена в Новините на NOVA в 15:00 ч. от Мина Илиева, а след това в централната информационна емисия от 19:00 ч. Ани Салич ще обобщи ключовите акценти.

В разгара на деня, когато битката за „Дондуков“ 2 навлиза в решаващата си фаза, информационният канал NOVA NEWS поема щафетата с предаването „Изборът на Българя: NOVA NEWS”. Между 13:00 ч. и 15:00 ч. Юлия Наева ще следи пулса на събитията, а сред специалните гости ще бъдат водещият на „Игри на волята“ Павел Николов, както и кулинарите от „На кафе“.

Изборният маратон по NOVA в следобедните часове ще продължи с „На фокус: Изборът на България“ пряко от площада пред гвардейския караул на Президентството. В него водещата Лора Крумова ще представи различен поглед на събитията чрез гледните точки на политолози, социолози и известни телевизионни лица. Гости ще бъдат водещите Герасим Георгиев-Геро и Николаос Цитиридис, както и популярният създател на съдържание Атанас

Мишев (Наси Свеж). Любимата българска група Д2 пък ще гласува на живо в ефира на предаването. Специалното издание започва веднага след Новините на NOVA в 15:00 ч.

Началото на вечерния формат „Изборът на България: Седмият президент“ ще бъде поставено в 17:00 ч. В модерния студиен комплекс на NOVA утвърденият журналистически тандем Мира Иванова и Виктор Николаев ще разширят специалната програма на медията в деня на вота с нови гледни точки, анализи и първи реакции на основните политически фигури и претенденти за място за важния пост. В същото време в изнесеното студио пред Президентството Лора Инджова ще проследи събитията с допълнителни включвания и ексклузивни гости. NOVA отново ще си партнира с едни от най-авторитетните социологически агенции – „Тренд“ и „Мяра“. Техните точни резултати ще осигурят достоверна информация, а Николай Дойнов ще подреди цялата картина в изборната нощ с помощта на високотехнологични 3D визуализации от последно поколение. За първи път зрителите ще имат възможност да надникнат в сградата на Президентството заедно с Невена Василева, която ще покаже най-интересните места от емблематичната сграда.

Нова Броудкастинг Груп дава възможност на българите да проследят най-важното от президентските избори на всички свои платформи – в телевизионния ефир на NOVA и NOVA NEWS, в ефира на радио NOVA NEWS, както и в сайтовете Nova.bg, Vesti.bg, Dariknews.bg. Бърз достъп до най-важните новини осигурява и мобилното приложение на NOVA, с което потребителите могат да се информират за всичко важно и актуално. Новините на NOVA могат да бъдат открити и във Facebook, Instagram, X, Telegram, TikTok и Viber.

Не пропускайте „Изборът на България: Седмият президент“ с най-важното от изборния ден в ефира и платформите на Нова Броудкастинг Груп.

Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Кървава драма във „Връбница“: Пребиха до смърт мъж в София

Кървава драма във „Връбница“: Пребиха до смърт мъж в София

Тайната на Чернобил след 40 години: Учени откриха нещо неочаквано в радиоактивния прах

Тайната на Чернобил след 40 години: Учени откриха нещо неочаквано в радиоактивния прах

След проблемите със Starlink: Украйна прави собствена сателитна мрежа с финландски гиганти

След проблемите със Starlink: Украйна прави собствена сателитна мрежа с финландски гиганти

Екип на Майкъл Джордън от финалите през 1998 г. беше продаден за рекордна сума

Екип на Майкъл Джордън от финалите през 1998 г. беше продаден за рекордна сума

Уязвимост от

Уязвимост от "нулев ден" в PHP: Как AI откри пробив в сърцето на интернет - и как това ви засяга?

biss.bg
10 от най-добрите породи кучета-пазачи за защита на дома ви

10 от най-добрите породи кучета-пазачи за защита на дома ви

dogsandcats.bg
Соня Колтуклиева съобщи, че е задържан служителят на НСО, който я бутна
Ексклузивно

Соня Колтуклиева съобщи, че е задържан служителят на НСО, който я бутна

Преди 15 часа
Филмовата легенда Том Скерит почина на 93 години
Ексклузивно

Филмовата легенда Том Скерит почина на 93 години

Преди 16 часа
Охранител блъсна журналистка, искат оставката на Доцова, НСО почва проверка
Ексклузивно

Охранител блъсна журналистка, искат оставката на Доцова, НСО почва проверка

Преди 19 часа
Земетресение с магнитуд 7 разтърси Тибет, много жертви
Ексклузивно

Земетресение с магнитуд 7 разтърси Тибет, много жертви

Преди 19 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Феновете на Vivacom GAME ON подкрепиха любимите си отбори с над 1,5 милиона изигравания на мобилната игра „Кало Змея: Гръм & Run“

Феновете на Vivacom GAME ON подкрепиха любимите си отбори с над 1,5 милиона изигравания на мобилната игра „Кало Змея: Гръм & Run“

Любопитно Преди 23 минути

След оспорвана битка титлата Fiber CHAMP 2026 спечели отборът на Kriskata

компютри

Axel Springer съкращава 100 служители в Telegraph в ход към „глобален бизнес, задвижван от AI“

Свят Преди 24 минути

Новият собственик на Daily Telegraph, Axel Springer, предприема мащабни съкращения като част от нова стратегическа визия. Целта е вестникът да се трансформира в „глобален, задвижван от AI премиум медиен и разузнавателен бизнес“.

Снимката е илюстративна

Тревога за цунами в Италия след серия трусове край Сицилия

Свят Преди 37 минути

Поредица от цели 12 труса е регистрирана край бреговете на Сицилия в петък по обяд, което е предизвикало издаването на предупреждението за цунами

Мащабна размяна: Русия и Украйна освободиха общо 540 военнопленници

Мащабна размяна: Русия и Украйна освободиха общо 540 военнопленници

Свят Преди 52 минути

Мащабната хуманитарна операция е сред най-големите от началото на годината и идва ден след като двете страни размениха и телата на загинали войници

Москва предупреди Виена след изгонването на руските дипломати: Ще последва реакция

Москва предупреди Виена след изгонването на руските дипломати: Ще последва реакция

Свят Преди 1 час

Заместник-министърът на външните работи Дмитрий Любински предупреди за реципрочни мерки срещу Виена след отстраняването на руските представители

Семейна тайна, люто предизвикателство и носия на сто години в „Спомени с вкус“

Семейна тайна, люто предизвикателство и носия на сто години в „Спомени с вкус“

Любопитно Преди 1 час

Инфлуенсърката София Нейчева гостува на Изи тази събота от 17:00 ч. по NOVA

<p>Кремъл обяви кога и къде се подновяват преговорите за войната в Украйна</p>

След мисията на Уиткоф: Москва и Киев подновяват мирния диалог през ноември

Свят Преди 1 час

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков потвърди, че домакин на тристранните разговори се очаква да бъде столицата на ОАЕ, а Владимир Путин настоява за трайно мирно споразумение

тец Бобов дол

Окончателно: ТЕЦ „Бобов дол“ ще плати над 286 000 евро глоби за замърсяване на въздуха

България Преди 1 час

Административният съд в Кюстендил окончателно потвърди наказателните постановления от РИОСВ – София заради неконтролирани емисии във въздуха и системно неизпълнение на комплексното разрешително

ДСБ подкрепи искането за оставка на председателя на парламента Михаела Доцова

ДСБ подкрепи искането за оставка на председателя на парламента Михаела Доцова

България Преди 1 час

Демократическата формация настоява лидерът на управляващата партия Румен Радев в прав текст да поиска оттеглянето на шефа на парламента след скандала пред централата на „Прогресивна България“

Страховита нова територия става част от “Игри на волята” тази вечер

Страховита нова територия става част от “Игри на волята” тази вечер

Любопитно Преди 1 час

Две оспорвани индивидуални битки променят хода на голямата игра

Schneider Electric помага на Progress Software да централизира управлението на ИТ инфраструктура от няколко локации

Schneider Electric помага на Progress Software да централизира управлението на ИТ инфраструктура от няколко локации

Любопитно Преди 1 час

Решението IT Expert на Schneider Electric обединява София, Ротердам, Лимерик и Хайдерабат в обща система за мониторинг и наблюдение

<p>Кървава стрелба в предградие на Париж</p>

Кървава стрелба в предградие на Париж, намеси се антитерористичната прокуратура

Свят Преди 2 часа

Стрелецът е открил огън от автомобил в района на град Трап и е бил арестуван. Френската антитерористична прокуратура е уведомена за инцидента

Снимката е илюстративна

Шах и мат за рака? Персонализираните ваксини носят надежда за милиони пациенти

Любопитно Преди 2 часа

Новият подход е насочен към онкологично болни пациенти, чийто тумор вече е бил отстранен чрез хирургична операция

<p>Смъртоносни дози метадон:&nbsp;Украинска тийнейджърка е обвинена, че е отровила войници по поръчка на Русия</p>

17-годишна украинка е заподозряна, че е отровила войници по поръчка на Русия

Свят Преди 2 часа

Разследващите твърдят, че тийнейджърката се свързвала с военни чрез Telegram и действала по указания на руската Федерална служба за сигурност

СБЖ

СБЖ осъди инцидента със Соня Колтуклиева и поиска защита за журналистите

България Преди 2 часа

Съюзът определи реакцията на служителя на НСО като непремерена и отново настоя за законодателни промени в защита на журналистическите права и свободата на словото

Нови данъци за мощните коли и промени при ваучерите за храна: Какво предвижда пакетът за 2027 г.

Нови данъци за мощните коли и промени при ваучерите за храна: Какво предвижда пакетът за 2027 г.

България Преди 2 часа

Пакетът предвижда поетапно повишаване на прага за регистрация по ДДС до 75 000 евро, акциз за автомобили с мощност над 250 киловата и мерки срещу данъчните измами

Всичко от днес

От мрежата

Мога ли да заразя котката ми с настинка

dogsandcats.bg

15 породи кучета, които живеят най-дълго

dogsandcats.bg
1

Какво ще е времето за изборите?

sinoptik.bg
1

Измериха с точност височината на Кадемлийското пръскало

sinoptik.bg

Грижа за сърцето навреме: малките стъпки с голямо значение

Edna.bg

Страховита нова територия става част от “Игри на волята” тази вечер

Edna.bg

Жестоко убийство в София: Мъж е пребит до смърт, има задържан

Nova.bg

Кораб потъна в Черно море край Румъния след атака с дрон, има загинал и изчезнали моряци (ВИДЕО)

Nova.bg