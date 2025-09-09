Любопитно

9 септември – денят, който промени България

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Надежда Неменски

9 септември 2025, 08:22
9 септември – денят, който промени България
Източник: iStock/GettyImages

Н а 9 септември 1944 г. България влиза в един от най-драматичните и съдбоносни моменти от своята нова история. След като на 5 септември Съветският съюз обявява война на България, части на Червената армия, командвани от маршал Фьодор Толбухин, навлизат на българска територия. В същото време вътрешнополитическата обстановка в страната е изключително напрегната – правителството на Константин Муравиев, назначено само преди няколко дни, се опитва да изведе България от войната и да нормализира отношенията със западните съюзници.

През нощта на 8 срещу 9 септември Отечественият фронт – коалиция от комунисти, земеделци, социалдемократи и звенари, организира преврат с подкрепата на части от Българската армия. Превратаджиите превземат ключови институции в София – Министерския съвет, полицията, гарнизоните – и на власт е свалено правителството на Муравиев.

Още същия ден е създадено ново правителство на Отечествения фронт, начело с Кимон Георгиев.

С този акт започва радикална политическа, икономическа и социална промяна, която трайно ще бележи посоката на развитие на България. Страната се ориентира към Съветския съюз и новия социалистически модел на управление.

В дните след преврата новата власт предприема редица мерки, с които утвърждава своята доминация. В противоречие с Търновската конституция, правителството издава постановление за освобождаване от длъжност на тримата действащи регенти на малолетния цар Симеон II – княз Кирил Преславски, Богдан Филов и ген. Никола Михов.

На тяхно място е назначен нов Регентски съвет, съставен от:

  • проф. Венелин Ганев – юрист и общественик (независим),
  • Цвятко Бобошевски – дипломат и политик (независим),
  • Тодор Павлов – философ и деец на Българската комунистическа партия.

Тази стъпка ясно показва стремежа на новата власт да концентрира управлението и да гарантира политически контрол над монархията, която на практика остава само формален институт.

Събитията от септември 1944 г. бележат началото на нов етап в българската история – време на бързи и дълбоки трансформации, които ще доведат до установяването на комунистически режим и ще определят развитието на страната в следващите десетилетия.

  • Сюлейман Великолепни и преселението на българите от Белград

През 1521 г., след успешното превземане на Белград на 9 септември – ключов град на северната граница на Османската империя – султан Сюлейман I Великолепни издава указ за изселването на българите от Белград и прилежащата му област. Тези мерки са част от стратегическата политика на Османската империя за укрепване на контрола върху новозавладените територии и за предотвратяване на бъдещи въстания.

Българите са придружавани от османската войска, която гарантира изпълнението на преселението. Цялото население е преместено на юг, към Истанбул, където им е предоставено ново място за живот. Това преселение е едно от най-значимите по рода си за българите в началото на XVI в. и оставя траен отпечатък върху общностите, заселили се в Цариград.

Особено внимание султанът отделя на християнските реликви и светини, съхранявани в Белград.

След откупуването им от Цариградския патриарх, на българите е разрешено да вземат със себе си важни духовни ценности: мощите на Света Петка Българска, мощите на византийската императрица Теофано, както и иконата на Света Богородица. Това решение показва уважение към религиозните чувства на преселниците и същевременно цели да улесни стабилизацията им на новото място.

Преселението започва на 10 септември 1521 г. и е организирано така, че групите от бежанци да достигнат безопасно Цариград през следващата година, 1522 г. Това събитие е не само миграция на население, но и носител на важна духовна и културна символика – българите запазват своите религиозни и исторически ценности и ги пренасят в новия си дом.

Още събития на 9 септември:

  • 924 г. – Състои се среща между цар Симеон I и император Роман I Лакапин при стените на Константинопол, която завършва със сключване на примирие.
  • 1999 г. – 9-етажен жилищен блок в Москва е разрушен в резултат на терористичен бомбен взрив – 94 души загиват, 164 са ранени.
  • Национален празник на Народна република България до 1990 г.
  • Световен ден на красотата – Отбелязва се по инициатива на Международния комитет по естетика и козметология от 2003 г.

Родени:

  • 1586 г. – роден е френският кардинал и държавник Арман Жан дю Плеси дьо Ришельо
  • 1828 г. – роден е руският писател Лев Толстой („Война и мир“, „Ана Каренина“, „Възкресение“)
  • 1941 г. – роден е американският музикант Отис Рединг
  • 1960 г. – роден е британският актьор Хю Грант („Четири сватби и едно погребение“, „Разум и чувства“, „Мики Синьото око“, „Нотинг Хил“, „Дневникът на Бриджит Джоунс“, „Наистина любов“, „Облакът Атлас“, „Флорънс“)
  • 1966 г. – роден е американският актьор Адам Сандлър („Баща-мечта“, „Щастливият гилмор“, „Животното“, „Дърти хлапета“, „Жена назаем“)

Починали:

  • 1976 г. – умира китайският политик Мао Дзедун

Редактор: Надежда Неменски
9 септември преврат България преселение българи Белград Сюлейман Великолепни
