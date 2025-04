9 април: Екзекуция за покушение срещу Хитлер

В началото на 1943 г. няколко сътрудници на Абвера (бел. ред. военното разузнаване и контраразузнаване на Германия) са арестувани от Гестапо, тъй като са заподозрени, че организират покушение срещу Хитлер. Започва и разследване на дейността на цялата разузнавателна служба на адмирал Вилхелм Франц Канарис. След поредицата провалени операции, ръководени от Канарис, през февруари 1944 г. Хитлер иска отстраняването му от длъжност, както и преподчиняването на голяма част от Абвера на СС.

След оставката на Канарис, той е изпратен в замъка Лауенщайн, като му е забранено да го напуска.

От юни 1944 г. е уволнен в запаса, а от юли същата година е назначен за адмирал за специални задачи и началник-щаб на ОКВ по въпросите на търговската и икономическата война. В средата на 1944 г. бивши сътрудници на Абвера уведомяват Канарис, че се готви покушение срещу фюрера.

Throughout World War II, there was no shortage of individuals working to topple the regime in Nazi Germany. However, very few were doing so from the inside.



Admiral Wilhelm Canaris was a World War I veteran. He later rose the ranks to become Chief of the German Military…