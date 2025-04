Крал Чарлз и кралица Камила отбелязват 20-ата си годишнина с визита в Италия

К рал Чарлз и кралица Камила публикуваха нови официални снимки по случай 20-ата си годишнина от сватбата, която ще бъде отбелязана по-късно тази седмица. Двойката изглежда усмихната и отпусната на кадрите, заснети малко след пристигането им в Италия за държавно посещение, предаде BBC.

Фотосесията се състоя в градините на Вила Волконски – резиденцията на британския посланик в Рим. Кралицата носеше брошка с момина сълза – символ на трайна любов.

Посланикът на Великобритания, лорд Луелин, определи визитата като историческа и подчерта, че подобни кралски посещения, макар и с „мека сила“, могат да имат „нематериален, но безценен“ ефект.

В контекста на международната нестабилност, пътуването е част от усилията на Обединеното кралство за „рестарт“ на отношенията с европейските си съюзници след Брекзит.

As we begin our first visit to Italy as King and Queen, we are so looking forward to celebrating our twentieth wedding anniversary in such a special place – and with such wonderful people! A presto, Roma e Ravenna!

-Charles R & Camilla R.



📸 Chris Jackson pic.twitter.com/mX1fhKeDm3 — The Royal Family (@RoyalFamily) April 7, 2025

„Това държавно посещение идва в ключов момент, тъй като възстановяваме отношенията си с нашите европейски партньори“, заяви лорд Луелин.

Италианската публика вече проявява ентусиазъм, а според посланика има усещане за „кралска треска“. Обществото е приело топло интереса на краля и кралицата към италианската култура, история и кулинария.

„Любовта им към Италия... и всичко италианско, резонира дълбоко тук“, коментира той, очаквайки топло посрещане в Рим и историческия град Равена.

Welcome to Italy 🇮🇹King Charles III and Queen Camilla. The Ambassador @InigoLND and his wife are welcoming Their Majesties 👑👑 pic.twitter.com/IYKsdgPuej — Stefania Rulfi (@stefirulfi) April 7, 2025

Първоначално програмата включваше и посещение на Ватикана, където кралят трябваше да присъства на служба в Сикстинската капела, но плановете бяха променени поради здравословното състояние на папа Франциск. Въпреки че той вече се възстановява и се появи на площад Свети Петър през уикенда, засега няма потвърдена частна среща с британския монарх, макар че се смята, че такава би била желана и от двете страни, ако се окаже възможна.

Държавните визити от името на британското правителство съчетават сложен церемониал, дипломатически срещи, популяризиране на бизнес, дегустации на местна кухня и публични прояви. В случая това ще бъдат пица, паста и политика.

King Charles and Queen Camilla have released new photographs to mark their 20th wedding anniversary, with the couple smiling and looking relaxed in images taken soon after they arrived in Italy for a state visit.https://t.co/j1RlN0uLYc pic.twitter.com/0U6DzGmOiX — BBC Breakfast (@BBCBreakfast) April 7, 2025

Посещението съвпада с период на икономическо и дипломатическо напрежение, породено от управлението на бившия президент на САЩ Доналд Тръмп. Кралят е придружаван от външния министър на Великобритания Дейвид Лами.

Сред акцентите на визитата ще бъдат засилването на военните връзки между Великобритания и Италия. Според лорд Луелин, това е „жизненоважно в една променяща се Европа“, като и двете държави остават твърдо ангажирани в подкрепата си за Украйна.

Италия е деветият по големина търговски партньор на Обединеното кралство, както и предпочитана туристическа дестинация – в момента историческите забележителности на Рим са препълнени от посетители.

Посланикът отбеляза и символичната връзка с Канада – крал Чарлз е и неин държавен глава. Посещението на Равена ще почете канадските сили, участвали в освобождаването на Италия преди 80 години по време на Втората световна война.

Визитата включва деликатен дипломатически баланс – Чарлз действа като монарх както на Великобритания, така и на Канада, в момент, когато Отава беше под сериозен натиск от администрацията на Тръмп. Очаква се и шотландските производители на уиски, притеснени от американските мита, да получат допълнително внимание по време на кулинарен фестивал в Равена, където напитката ще бъде съчетана с пармезан.

Програма за вторник:

Кралят и кралицата ще бъдат посрещнати от италианския президент Серджо Матарела и дъщеря му в официалната му резиденция – двореца Квиринале.

и дъщеря му в официалната му резиденция – двореца Квиринале. В небето над Рим ще се проведе съвместно авиошоу с участието на италианската формация Frecce Tricolori и британските Red Arrows.

Президентът Матарела и крал Чарлз ще проведат частна среща, докато на кралицата ще бъде представена колекция от книги за езда.

Кралската двойка ще положи венец на гроба на Незнайния войн в Алтаре дела Патрия.

По-късно през седмицата:

Посещение на Колизеума и среща с представители на движението за италианско бавно хранене.

Кралят ще се срещне с италианския премиер Джорджия Мелони и ще стане първият британски монарх, произнесъл реч пред двете камари на италианския парламент.

Културната програма включва събития, свързани с Данте и лорд Байрон.

В сряда вечерта – на самата си годишнина – кралската двойка ще присъства на държавен банкет в двореца Квиринале. Освен че е личен момент за Чарлз и Камила, това ще бъде и бляскаво обществено събитие с участието на знаменитости, политици и дегустация на италианска кухня.

Преди заминаването за Италия бе организирана тематична вечеря в имението Highgrove House, с гости като Стенли Тучи, Хелън Мирън и Дейвид Бекъм.

Държавното посещение обещава интензивна програма, като се случва скоро след здравословно предизвикателство за краля. Той наскоро бе хоспитализиран заради странични ефекти от лечение на рак, но се чувства достатъчно добре, за да възобнови публичните си ангажименти от миналата седмица.

Лорд Луелин изрази увереност, че пътуването на кралското семейство – описвано от италианската преса с умиление като „Карло и Камила“ – ще остави „значимо и трайно наследство“.

Сватбата на кралската двойка се състоя на 9 април 2005 г. в сградата на градския съвет в Уиндзор – Windsor Guildhall.